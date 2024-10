VIDEO Pjevačica tijekom nastupa pala u rupu nasred pozornice, pa se javila: 'Dobro sam'

Slavna američka pjevačica Olivia Rodrigo (21) nedavno je održala koncert u Melbourneu u Australiji, a na pozornici joj se dogodila prava mala noćna mora. Naime, pad pred publikom mnogima je pri vrhu ružnih snova koji im se mogu dogoditi u javnosti, a upravo se to dogodilo Rodrigo. Pjevačica je propala u rupu nasred pozornice. Dok je trčala na pozornici kako bi pozdravila obožavatelje, krenula je prema sredini pozornice i upala u rupu koja se nalazila nasred pozornice i koja joj služi da brzo dođe i ode s pozornice.

Međutim, brzo se snašla i ustala pa poviknula "O, moj Bože, to je bilo zabavno. Dobro sam" i tako umirila fanove, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama i prikupila 2.2 milijuna pregleda te brojne komentare. "Da se ovo meni dogodilo, ostala bih u rupi i plakala", "Tako bizaran trenutak", "Elegantno se izvukla", "Dobro je to podnijela", "Sva sreća da je dobro", "Ovo je izgledalo bolno, želim joj brz oporavak" i "Mogla se ozbiljno ozlijediti", neki su od komentara obožavatelja na mrežama na kojima se i sama pjevačica našalila na ovu temu u nekoliko prilika.

Olivia Rodrigo has brutally tripped and fell on the stage at tonight's show. (That felt soooo hard i hope shes ok)pic.twitter.com/MXJVviqiWy