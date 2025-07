FOTO RTL-ova reporterka usred javljanja uživo našla se u nesvakidašnjoj situaciji! Njena reakcija iznenadila je sve

RTL-ova novinarka Maja Oštro Flis gotovo cijeli dan prati zbivanja na Hipodromu i oko njega. Na kraju javljanja uživo našla se u pomalo neobičnoj i nesvakidašnjoj situaciji situaciji - dvojica Thompsonovih obožavatelja poljubila su je, svaki u jedan obraz. Iako je isprva bila šokirana, Maja se uskoro snašla i nasmijala se.

Inače, koncert koji su svi s nestrpljenjem iščekivali napokon je započeo! Thompson je ovaj spektakl otvorio pjesmom 'Ustani iz sjene', a više detalja o tome o čemu pjesma zapravo govori doznajte u nastavku.

Podsjetimo, jučer se na društvenim mrežama pojavio navodni popis pjesama za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu. Po kojem se nagađalo da će glazbenik iz Čavoglava koncert otvoriti pjesmom "Ustani iz sjene", s novog albuma "Hodočasnik", a tu informaciju je kasnije potvrdio i menadžer pjevača Zdravko Barišić. Na popisu koji se dijelio društvenim mrežama je 30 pjesama a Thompson bi koncert trebao zatvoriti s jednom od njegovih najpopularnijih pjesama "Lijepa li si". Pjesma kojom će otvoriti koncert s njegovog je novog albuma koji je izašao 13. lipnja ove godine. To je njegov osmi studijski album, čime je učvrstio svoj povratak na glazbenu scenu nakon dvanaest godina studijske tišine.

“Ideja je bila velika, put je bio dug i konačno smo dobili ono što smo htjeli. Ne mogu reći da sam to radio dvanaest godina, ali nekako se to tako posložilo. Sama ideja Hodočasnika je bila dupli album od 24 pjesme, međutim zbog svih događanja i mog uskog vremena, odlučili smo se na jedno izdanje. Drago mi je da je to konačno objavljeno i da ću obradovati neke ljude, a najviše moga sina Antu koji je silno htio ovaj album te me gurao i davao mi snagu, ali ne samo on već i cijela moja obitelj. “, rekao je Thompson kada je album objavljen.