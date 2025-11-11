Naši Portali
VAŽAN KORAK

FOTO Predivni prizori! Ponosna Kate Middleton uvela sina u kraljevski život, evo o čemu je riječ

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Vecernji.hr
11.11.2025.
u 23:30

Princ George, najstariji sin princa i princeze od Walesa, prvi je put prisustvovao Festivalu sjećanja uz majku Kate Middleton

Princeza od Walesa, Kate Middleton, s ponosom je uvela svog 12-godišnjeg sina, princa Georgea, u svijet kraljevskih dužnosti na njegovu prvom Festivalu sjećanja Kraljevske britanske legije. U Royal Albert Hallu, princeza je blistala u elegantnoj crnoj haljini dizajnerice Alessandre Rich s bijelim čipkastim ovratnikom, dok je mladi princ nosio tamno odijelo. Oboje su na reveru imali crveni mak, simbol sjećanja na pale vojnike, a ponosna majka nije skrivala osmijeh dok je njezin sin ozbiljno pozdravljao uzvanike.

Ovo povijesno pojavljivanje za mladog princa imalo je i dodatnu težinu jer se ove godine obilježavala 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata. Događaj, koji odaje počast pripadnicima oružanih snaga, smatra se ključnim korakom u Georgeovom uvođenju u javni život. Njegov otac, princ William, bio je odsutan zbog povratka s dodjele nagrada u Brazilu, pa je sav fokus bio na dirljivom trenutku između majke i sina.

Foto: Profimedia

Pojava princa Georgea dio je pažljive strategije njegovih roditelja koji ga postupno pripremaju za buduću ulogu, čuvajući mu djetinjstvo što je duže moguće. Iako su događaju prisustvovali i kralj Charles te kraljica Camilla, ovaj izlazak bio je poseban jer je pokazao snažnu vezu s majkom, koja se i sama nedavno vratila dužnostima. Iako je George već sudjelovao na čajanci za veterane, ovo je bio njegov dosad najznačajniji korak u preuzimanju obveza.

Kate Middleton šokirala izgledom: Prijatelji tvrde da ima samo 40 kilograma i strahuju od najgoreg
Festival je tek uvod u niz komemorativnih događanja. Kraljevsku obitelj već danas očekuje služba sjećanja kod spomenika Cenotaph, a u utorak će princeza Kate samostalno posjetiti Nacionalni memorijalni arboretum. Time se nastavlja tradicija odavanja počasti koja se prenosi na novu generaciju, s princem Georgeom kao njezinim najistaknutijim mladim predstavnikom.
