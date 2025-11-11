Nastavlja se dan prepun aktivnosti u 'Ljubav je na selu'. Josip Đ. svoje dame poveo je na tečaj streličarstva, a one su to sa zadovoljstvom prihvatile. „Bitno mi je da je muškarac spretan, Josip mi izgleda kao kvalitetan muškarac u svakom pogledu... Mislim da je materijal za brak“, zadovoljna je bila Ljiljana. „Da vidimo tko će moje srce pogoditi“ kazao je farmer, na metu postavivši balon u obliku srca i gađanje je krenulo. Josip je najviše pažnje posvetio Danki, a osmijeh nije skrivao. Najuspješnija je bila Valentina, priznavši da je među njima sve vrlo prijateljski, a Josip se požalio da nikako ne može prijeći preko činjenice da je viša od njega.

Dejan svoju Mateu ima samo za sebe, a odlučili su zajedno prošetati te trenutke zabilježiti fotoaparatom: „Zasad mi je ona dosta!“ Nije nedostajalo ni držanja za ruke, kao ni poljubaca, a Matei se svidjelo što je džentlmen. Glavni plesač na prvom tulumu bio je najstariji farmer Željko, a njegove dame bile su zadovoljne. On je, pak, bio vrlo neodlučan – sve tri posebne su mu na svoj način. „Još nismo samo probali zbližavanje naših glava, poljubaca, to još nismo usavršili“, maštao je farmer.

Stigle prve zlatne djevojke, a ovo dvoje kliknuli su na prvu: 'Imamo osjećaj kao da se znamo već jako dugo'

Robertove dame poželjele su da se njihov farmer još malo više opusti, a Josip E. bio je zadovoljan kako zasad napreduje njegov odnos s damama. No idilu bi mogao narušiti dolazak zlatnih djevojaka, koje su Anita i produkcijski tim dosad držali u strogoj tajnosti. Farmeri su ih upoznali s povezom na očima na kratkom spoju naslijepo, a sve su budno pratili ostali farmeri i sve kandidatkinje.

Prvi je na redu za upoznavanje bio Željko, a stigla mu je Ankica. Privukao ga je već njezin glas, a ona ga je pokušala smesti opisujući se potpuno drukčije nego što zaista izgleda. „Ako je nešto zlato, ja to držim čvrsto u ruci, ne puštam“, šarmirao je Željko, želeći je odmah upoznati. „Ispunio je moja očekivanja, osim visine“, zaključila je i Ankica kad mu je skinula povez. Skupa su otišli u prvu šetnju kako bi se bolje upoznali, a zanimalo ih je sve – od poslova, hobija, obitelji i djece. „Sve ćemo prepustiti sudbini“, zaključili su, „Ali kemije već malo ima!“

Svoj povez idući je stavio simpatični Josip Đ., a došla mu je plavuša Ksenija. Konkurentice su već na prvi pogled zaključile da fizički nije njegov tip. Ksenijina škakljiva pitanja malo su zbunila farmera, ali hrabro je nastavio. „Iznenadio sam se, plava je, ima lijep osmijeh, baš sam bio oduševljen. Bez teksta sam“, rekao je Josip kad ju je vidio, i odmah je poveo nasamo. Razgovor je samo tekao, a dobra zezancija i dijeljenje komplimenata nisu izostali. Zaključili su da imaju sličan smisao za humor, što je oboma jako važno. „Imamo osjećaj kao da se znamo već jako dugo“, složili su se da se klik odmah dogodio, a mladi je farmer odmah iskoristio priliku da je uzme za ruku tijekom šetnje.

A Matea, zasad jedina kandidatkinja najmlađeg Dejana, konačno je dobila konkurenciju jer stigla mu je Ajda, koja je samo zbog njega doputovala iz Maribora. „Kad sam je vidjela, mislim da mi nije konkurencija“, poručila je samouvjereno Matea. Dejan nije bio nimalo sramežljiv jer zanimalo ga je sve, kako izgleda, ali i kakve obline ima. „Vjerojatno imam sve to što tebi treba“, uzvratila je Ajda, uz odobravanje ostalih, a još ga je više zainteresirala kad je otkrila da jako voli motore. Jedva je čekao skinuti povez, a nije ostao razočaran: „Prelijepa djevojka i bio sam jako sretan što je došla.“ „Mislim da nije njegov tip. Možda kliknu, ali ja sam imala prednost“, smatrala je Matea.

No tu iznenađenjima nije bio kraj, jer Anita je obznanila Dejanu da mu stiže još jedna zlatna djevojka! A kako će proći novi susreti, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.