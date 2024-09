FOTO Oženio se slavni Buffon. Kuma je bila Monica Bellucci, a na raskošno vjenčanje stigao je i legendarni vatreni u pratnji supruge

Umirovljena talijanska nogometna legenda, Gianluigi Buffon (46) i novinarka Ilaria D'Amico (51) u subotu su izgovorili sudbonosno 'da'. Raskošno vjenčanje bivšeg vratara Juventusa i voditeljice održano je predivnoj Toskani, odnosno Villi Oliva smještenoj u gradu Lucca. Ceremoniji su prisustvovale brojne poznate osobe iz svijeta sporta i show businessa. U prvom redu, mladenka je za svoju kumu odabrala poznatu glumicu i jednu od najljepših žena na svijetu, Monicu Bellucci, koja se na događaju pojavila sa svojim partnerom, filmskim režiserom Timom Burtonom. Domaću publiku najviše će pak zanimati dolazak brončanog vatrenog, nekadašnjeg kapetana hrvatske nogometne reprezentacije i Dinama, Zvonimira Bobana, u čijoj pratnji je bila supruga Leonarda. Par je tri godine nakon razvoda ponovno zajedno.

Buffon je do oltara stigao u društvu svoja dva sina, Louisa Thomasa i Davida Leeja, koja ima iz prijašnjeg braka s češkim modelom Alenom Šeredovom, dok je Illariju dopratio sin Pietro, također iz odnosa s bivšim suprugom Roccom Attisanijem. Gianluigi i Illaria zajedno su 11 godina, a svoju ljubav okrunili su rođenjem najmlađeg sina, Leopolda. Kako prenosi talijanski Il Messaggero, bivši nogometaš za vrijeme ceremonije bio je izuzetno emotivan te je kroz suze pročitao svoje zavjete: - Zahvaljujući tebi, Ilaria, upoznao sam pravu ljubav. Nisam vjerovao da to može postojati - kazao je ganuti Buffon. Fotografije s vjenčanja možete pogledati u naslovnoj galeriji.

