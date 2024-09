J.Lo i Diddy zajedno su završili u pritvoru: Evo zbog čega je pjevačica provela 14 sati iza rešetaka

Glazbeni mogul Sean Diddy Combs, poznatiji pod umjetničkim nazivom P. Diddy, ranije ovog mjeseca uhićen je zbog optužbi za trgovinu ljudima u seksualne svrhe, reketarenje, posredništvo u prostituciji i ostale povezane zločine. Ovo nije prvi put da Diddy ima probleme sa zakonom. Naime, on i pjevačica Jennifer Lopez, s kojom je bio u vezi između 1999. i 2001. godine, privedeni su zbog pucnjave u jednom klubu, prenosi Dnevni avaz.

Priča ide tako da su 27. prosinca 1999. Lopez i Combs izašli u jedan noćni klub u kojem je tu večer došlo do pucnjave. Njih dvoje pokušali su pobjeći, ali ih je policija stigla i privela, a optuženi su za posjedovanje oružja. Lopez je u ćeliji provela 14 sati, a puštena je uz jamčevinu. Optužbe protiv nje kasnije su povučene zbog potvrde njezine neumješanosti u cijelu situaciju, a sa Diddyjem je prekinula mjesec dana prije početka suđenja. U međuvremenu i reper je oslobođen svih optužbi u ovom slučaju.

Jennifer Lopez in bed with ex Diddy in resurfaced party photo

https://t.co/qP9zB4oqrO — Eugene B. (@Ebedell20) September 23, 2024

Pjevačica i glumica prije pet godina je o vezi s Diddyjem rekla sljedeće: - Znate, Puff i ja smo odrasli u Bronxu. Bio je u glazbenom poslu i postigao je toliko uspjeha. Tek sam bila na početku i snimala svoj prvi album kad sam ga upoznala. On mi je u tom trenutku postao neka vrsta mentora. Imali smo neku ludu, burnu vezu koja je završila praskom. Bilo je to definitivno u trenutku, ali osjećala sam da je to bilo neophodno. Trebao mi je tada u životu kako bi me naučio o glazbi, o tome kakav umjetnik želim biti glazbenoj industriji - istaknula je za CBS Sunday Morning J.Lo. Zanimljivo, prije 20-tak godina kao razlog njihovog raskida Jennifer je navela reperovu nevjeru, kao i to da kraj njega nije mogla imati život kakav je željela.

Podsjetimo, reperovi pravni problemi započeli su u studenom 2023. godine kada je njegova bivša partnerica Cassie Ventura podnijela tužbu protiv njega. Dvije druge žene podnijele su tužbe isti tjedan, optužujući ga za zlostavljanje i napad, uključujući i jednu koja je izjavila da ju je Combs davio dok nije izgubila svijest. On je tada odbacio sve optužbe, a glasnogovornik repera te tužbe nazvao je "pokušajem izvlačenja novca".

U prosincu je još jedna građanska tužba iznijela optužbe da je Combs, zajedno s još dvojicom muškaraca, sudjelovao u "trgovini ljudima" kad je žrtva imala samo 17 godina. U veljači ove godine, nove optužbe pojavile su se u tužbi koju je podnio njegov bivši producent Rodney Jones Jr., tvrdeći da ga je Combs seksualno uznemiravao i pokušao "indoktrinirati" u seksualne aktivnosti s drugima. Combs je odbacio sve optužbe, ali mjesec dana kasnije, njegovi su posjedi bili podvrgnuti pretragama. Glazbenik je zaustavljen na aerodromu u Miamiju dok se spremao otići na Bahame i predao je svoju elektroniku vlastima.

Mnoge od tužbi podnesene su neposredno prije isteka zakona "New York Adult Survivors Act", koji je privremeno omogućio osobama koje su izjavile da su seksualno zlostavljane da podnesu zahtjeve, čak i nakon što su istekli uobičajeni rokovi za podizanje optužnica. U svibnju, nadzorne kamere koje je objavio CNN prikazale su navodni napad Comba na Casandru Venturu, što je detaljno opisano u njenoj građanskoj tužbi. Sean Combs, poznat i pod imenima Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love, i Brother Love, jedan je od najuspješnijih mogula hip-hop glazbe. Tijekom karijere koja traje više od tri desetljeća, izgradio je carstvo koje uključuje glazbu, modu i razne poslovne pothvate.