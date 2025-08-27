FOTO Ovako izgleda sin Martine Tomčić: Ima 21 godinu, dugu kosu i obožava heavy metal

Operna pjevačica i sopranistica te članica žirija u showu Nove TV "Supertalent", 50-godišnja Martina Tomčić Moskaljov pršti od ponosa i velike sreće. Naime, kako se pohvalila na društvenoj mreži Instagram, Martinin sin Nova proslavio je svoj 21. rođendan. Tim lijepim povodom sopranistica je putem Instagrama podijelila dosad neviđenu obiteljsku fotografiju s Noina prvog rođendana, a uz istu je stavila i prigodnu čestitku. "1. rođendan – nije kužio da ga fotografiramo. 21. rođendan – ne da se fotkati... Ali je zato torta uvijek u fokusu, baš kao i muzika uz koju smo ga uspavljivali", napisala je pjevačica i najstroža članica spomenutog showa.

Inače, osim sina Noe, Martina u braku sa Ženjom Moskaljovom ima i šest godina mlađu kćer Rebeku, a čijim se plesnim uspjesima itekako ponosi, ponekad i pohvali na društvenim mrežama.

Podsjetimo, par se upoznao dok je pjevačica još studirala u Grazu, a njihov sudbonosan susret dogodio se na Samoborskom fašniku. Nakon sedam godina veze odlučili su svoju ljubav ozakoniti brakom 10. svibnja 2003. u crkvi Sv. Anastazije u Samoboru u intimnoj atmosferi, a na svadbi su bili samo najuži članovi obitelji i prijatelji. Martina nikada nije skrivala da joj je obitelj na prvom mjestu. – Ako mi netko dirne u muža i djecu, pretvaram se u lavicu koja kida zubima i kandžama – rekla je za Story.

– Postoje situacije kad nisu sretni što im je mama javna osoba. To mi je jedna od bolnijih tema. Moja djeca nisu mogla birati čime ću se baviti, i nisu jedina. Stoga minimalno govorim o njima jer imaju pravo na neopterećeno, anonimno odrastanje. Pogotovo u pubertetu. Mogu reći da Noa i Rebeka nemaju obavezu doći na moj koncert. Pustim ih da sami odluče. Poštujem njihove želje i dajem im podršku u onom segmentu u kojem im ona odgovara. Rebeka je izabrala plesnu umjetnost i rado nastupa javno, ide na natjecanja i nema problema s time da je netko vuče za rukav jer joj je mama Martina Tomčić. Na kraju, djeca djelima i ponašanjem govore o sebi, što je i ogledalo svake obitelji – ispričala je pjevačica koja se trudi djecu čuvati dalje od očiju javnosti.

Njezin sin Noa prije dvije godine upisao je privatno Sveučilište Vern, a ranije je pohađao srednju Školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Kao što možemo vidjeti na društvenim mrežama, Noa je veliki ljubitelj heavy metala, a napravio je i kratkometražni psihološki triler/horor film pod nazivom ''Mors Certissima''.

Foto: Instagram

"Moje ime je Noa Moskaljov. Živim u Zagrebu i filmski sam redatelj u nastajanju. Radim animacije, videe i filmove. Obožavatelj sam divovskih čudovišta, animea, gothic horora i heavy metala. Svoje projekte obično temeljim na tim interesima. Ako vam se sviđa ono što vidite, slobodno se pridružite mom putovanju do nebeskog savršenstva", napisao je simpatični mladić. Podsjetimo, mlađu kćer Rebeku Martina je rodila kod kuće i time je digla veliku prašinu.

– Drugo dijete rodila sam planirano kod kuće. Suprug je bio sa mnom i pratio me kroz završni zanos našeg zajedničkog plesa. Bila sam javno prozivana zbog ovog čina, izgubila sam i neke prijatelje zbog ove intimne odluke, ali nisam do današnjeg dana imala potrebu opravdavati se ili braniti! I NEĆU!!! Moje tijelo, moj odabir, moj život. Žene zajedno su doista moćna gomilica koja može preokrenuti, a ako treba i zaustaviti svijet – objasnila je.