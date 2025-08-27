Marijana Batinić slomljena zbog velikog gubitka, preminula joj bliska osoba: 'Hvala ti za sve one lijepe dane'

Domaću gastro i glazbenu scenu jučer je, 26. kolovoza šokirala vijest o iznenadnoj smrti poznatog splitskog ugostitelja Frane Delića, poznatijeg kao Cipa, koji je preminuo u 41. godini života. Cipa je u Splitu bio prepoznatljiv kao vlasnik restorana Pinku Fish & Wine, smještenog na Obrovu, u blizini ribarnice, no šira javnost ga je poznavala i kao člana popularnog benda Wizard of Stone Mountain. Osim toga, svirao je i u pratećem bendu Sinovi Alejuandra Buendije, koji vodi Saša Antić iz TBF-a.

Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao osobu koja je u Splitu ostavila dubok trag vedrine i kreativnosti. Svi koji su imali čast susresti ga, svjedoče njegovoj iskrenoj i pozitivnoj energiji, koju je nesebično dijelio s gradom i ljudima oko sebe. Jedna od osoba koju je iznenadna smrt Frane Delića duboko pogodila je i RTL-ova voditeljica Marijana Batinić.

Na svom Instagram profilu, dugogodišnja RTL-ovka oprostila se od svog prijatelja i sugrađanina, uz dirljivu objavu, podijelivši sjećanje na njega kroz nekoliko dragih fotografija. "Falit ćeš... Hvala ti za sve one lijepe dane, što si svima donosio veselje i čuvao dušu našeg grada, ne samo za našu generaciju", napisala je Marijana, uz Cipinu fotografiju, dodajući i onu na kojoj poziraju zajedno s još jednom poznatom Splićankom, Petrom Nižetić.

Ova tužna vijest zatekla je Marijanu u trenutku kada se u njezinom životu događa još jedna velika promjena. Naime, kako je nedavno otkriveno, u novoj sezoni popularnog showa Život na vagi neće se pojaviti u svojoj prepoznatljivoj voditeljskoj ulozi. Umjesto nje, voditeljsku palicu preuzima Antonija Blaće, koja je na svom Instagram profilu podijelila fotografije sa seta te najavila novu sezonu, koja uskoro kreće na RTL-u.