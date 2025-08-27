Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NEUTJEŠNA JE

Marijana Batinić slomljena zbog velikog gubitka, preminula joj bliska osoba: 'Hvala ti za sve one lijepe dane'

Zagreb: Zapo?ela nova sezona Big Brothera
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
27.08.2025.
u 10:45

Marijana Batinić se na Instagramu oprostila od voljenog i dugogodišnjeg prijatelja, a više detalja doznajte u nastavku

Domaću gastro i glazbenu scenu jučer je, 26. kolovoza šokirala vijest o iznenadnoj smrti poznatog splitskog ugostitelja Frane Delića, poznatijeg kao Cipa, koji je preminuo u 41. godini života. Cipa je u Splitu bio prepoznatljiv kao vlasnik restorana Pinku Fish & Wine, smještenog na Obrovu, u blizini ribarnice, no šira javnost ga je poznavala i kao člana popularnog benda Wizard of Stone Mountain. Osim toga, svirao je i u pratećem bendu Sinovi Alejuandra Buendije, koji vodi Saša Antić iz TBF-a.

Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao osobu koja je u Splitu ostavila dubok trag vedrine i kreativnosti. Svi koji su imali čast susresti ga, svjedoče njegovoj iskrenoj i pozitivnoj energiji, koju je nesebično dijelio s gradom i ljudima oko sebe. Jedna od osoba koju je iznenadna smrt Frane Delića duboko pogodila je i RTL-ova voditeljica Marijana Batinić.

Miroslav Škoro nedavno je iznenada završio na Hitnoj! Otkrio zbog čega i kakvo mu je sada zdravstveno stanje
Zagreb: Zapo?ela nova sezona Big Brothera
1/19

Na svom Instagram profilu, dugogodišnja RTL-ovka oprostila se od svog prijatelja i sugrađanina, uz dirljivu objavu, podijelivši sjećanje na njega kroz nekoliko dragih fotografija. "Falit ćeš... Hvala ti za sve one lijepe dane, što si svima donosio veselje i čuvao dušu našeg grada, ne samo za našu generaciju", napisala je Marijana, uz Cipinu fotografiju, dodajući i onu na kojoj poziraju zajedno s još jednom poznatom Splićankom, Petrom Nižetić.

FOTO Blanka Vlašić kriomice snimljena u posebnom društvu! Sin Mondo već vozi romobil, a ona odjenula zanimljivu kombinaciju
Zagreb: Zapo?ela nova sezona Big Brothera
1/18

Ova tužna vijest zatekla je Marijanu u trenutku kada se u njezinom životu događa još jedna velika promjena. Naime, kako je nedavno otkriveno, u novoj sezoni popularnog showa Život na vagi neće se pojaviti u svojoj prepoznatljivoj voditeljskoj ulozi. Umjesto nje, voditeljsku palicu preuzima Antonija Blaće, koja je na svom Instagram profilu podijelila fotografije sa seta te najavila novu sezonu, koja uskoro kreće na RTL-u.

Foto: Instagram

Ključne riječi
ugostitelj smrt prijatelj voditeljica Frane Delić Cipa Marijana Batinić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
ide na novu turneju

Tony Cetinski okušao se u glumi: 'Bilo je izazovno uhvatiti autentičnost tog vremena, emocije i energiju'

Tony 30. kolovoza započinje svoju turneju, i to koncertom u Puli, a nakon toga nastupit će diljem regije. Osim toga, tu je i nova pjesma "Ti si ta" koja je svoje mjesto našla i u filmu "Taxi ljubav" čija je premijera zakazana za 1. rujna, a u ovom filmu svoju je ulogu našao i Tony. Glazbenik nam je u intervju otkrio što sprema na ovoj turneji, ali i kako mu je bilo na setu.

Učitaj još