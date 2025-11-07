FOTO Ovaj potez Luke Modrića prema obitelji Jeana-Michela Nicoliera dirnuo Hrvatsku, evo što je napravio

Nakon desetljeća traganja, posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, vukovarskog branitelja ubijenog na Ovčari 1991. godine, konačno su identificirani. Pokopan je uz najviše počasti na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, gradu koji je odabrao i za koji je dao život. Hrvatska se Nicoliera prisjetila i ranije ove godine, na utakmici naše reprezentacije i Francuske u Splitu.

Naime, uoči utakmice dogodio se trenutak koji nadilazi sport. Kapetan vatrenih, Luka Modrić, uručio je poseban dar majci Jean-Michela Nicoliera, Lyliane Fournier, i bratu Paulu. Predao im je dres s potpisima svih igrača, iskazavši duboko poštovanje prema žrtvi francuskog dragovoljca koji je život položio za Hrvatsku. Dirljivom susretu uz Modrića nazočili su i izbornik Zlatko Dalić, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Podršku su iskazali i ministar Ivan Šipić te Nicolierov suborac Damir Markuš Kutina, a njihovo zajedništvo potvrdilo je koliko je sjećanje na heroje Domovinskog rata važno za hrvatski narod. Obitelji Nicolier dano je do znanja da žrtva njihova sina i brata nije zaboravljena.

Foto: Privatne fotografije

Emocije je pojačao transparent s likom Jean-Michela Nicoliera i porukom "Vukovar je moj izbor i u dobru i u zlu" istaknutom na tribinama Poljuda. Taj prizor izazvao je ovacije i odjeknuo u stranim medijima, a o gesti je izvijestio i ugledni francuski L'Eqipue, približivši priču o hrabrom Francuzu svojim čitateljima.

Jean-Michel Nicolier simbol je borbe za neovisnost. Kao mladi francuski dragovoljac branio je Vukovar, gdje je ubijen na Ovčari 1991. Njegovi posmrtni ostaci identificirani su tek nedavno, a sahranjen je na Memorijalnom groblju u Vukovaru pred tisućama ljudi, čime mu je odana počast kao nacionalnom heroju.