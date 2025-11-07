FOTO Drastična promjena! Ella Dvornik više ne izgleda ovako, pratitelji ne prestaju komentirati njenu transformaciju

Ella Dvornik, jedna od najutjecajnijih i najpraćenijih osoba na hrvatskoj javnoj sceni, ponovno je dokazala da se ne boji povući hrabre poteze. Nakon iznimno turbulentnog razdoblja u privatnom životu, koje javnost prati bez daha, Ella je odlučila okrenuti novu stranicu, a prvi korak na tom putu bila je drastična promjena imidža. Svojih više od pola milijuna pratitelja na Instagramu ostavila je u čudu objavivši seriju odvažnih i senzualnih fotografija s potpuno novom frizurom – kratkim, tamnim bobom koji odiše samopouzdanjem i snagom.

"Nisam vas poslušala, znam da ste svi glasali za dužu i svjetliju jer je siguran izbor, ali ja sam se nekako probudila sa osjećajem da treba biti kraće i tamnije", napisala je Ella u opisu objave, otkrivši tako da je njezina odluka bila potpuno suprotna od onoga što su joj savjetovali fanovi u anketi. Ova promjena, nastala u jednom zagrebačkom salonu, nije samo estetske prirode; ona simbolizira Ellinu odlučnost da sluša vlastitu intuiciju i krene putem koji sama odabere, bez obzira na tuđa mišljenja.

Na seriji fotografija, Ella pozira u ležernom, ali vrlo zavodljivom izdanju. U sivoj rebrastoj majici koja suptilno otkriva ramena i dekolte, zrači novom energijom. Pogled joj je istovremeno nježan i prkosan, a kratka tamna kosa savršeno uokviruje njezino lice i naglašava crte. Čini se da se influencerica poigravala s različitim raspoloženjima, od zamišljenih i sjetnih do razigranih i nasmijanih poza, pokazujući svu slojevitost svoje osobnosti.

Ella Dvornik tijekom godina potpuno se promijenila, zebraste ekstenzije i neonske boje bili su joj favorit

Iako je išla protiv njihovih želja, pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari ispod objave pretvorili su se u lavinu komplimenata. "Krasna si!", "Bjutiful", "Ma kosa je top", "Preljepa si", "Top top top", samo su neke od pohvala koje su se nizale. Čini se da su fanovi prepoznali da je ova promjena puno više od obične frizure. Čini se da je kći neprežaljenog kralja funka, Dina Dvornika, naslijedila očevu neustrašivost i autentičnost. Baš kao što je on pomicao granice u glazbi, Ella to čini u digitalnom svijetu, iskreno dijeleći svoje uspone i padove. Njezina dilema oko frizure još nije gotova. "Dok sam sjedila u saonu sa farbom na glavi premišljala sam se oko toga da li da napravim šiške ili ne. Za sada ih nisam još napravila... Jel mislite da bi mi bile dobre šiške il da ne diram?", upitala je svoje pratitelje, ponovno ih uključivši u svoju priču.