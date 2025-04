Mojmira Pastorčić je TV osoba godine: 'U svijetu punom buke, autentičnost i originalnost su najvrjednije'

U žestokoj borbi za prvo mjesto nagradu za TV osobu godine dobila je Mojmira Pastorčić. Statuu su na 31. Večernjakovoj ruži pobjednici predali prezenteri Ana Uršula Najev i Momčilo Otašević.

- Molim! Hvala vam svima od srca – hvala svima koji su glasali, hvala Večernjem listu što me uopće uzeo u obzir za ovu kategoriju. Hvala mom timu koji svakog dana iz potpunog kaosa uspije napraviti pola sata programa koji ljudi mogu gledati. Ovo mi je najbolji poklon za deseti rođendan emisije Direkt, koji je za tjedan dana – i da, sad imam priliku sve gledatelje javne televizije pozvati na proslavu! Bit će to odlična emisija.

U ovih deset godina posebno sam ponosna što sam imala priliku pričati važne, raznolike priče – one za koje vjerujem da pokreću rasprave, izazivaju reakcije i ponekad, nadam se, mijenjaju svijet u kojem živimo. Ako sam išta naučila, osim da tugu treba držati s dvije ruke čvrsto, onda je to da se autentičnost i originalnost i dalje najviše cijene – a za sve to treba raditi. I to puno. Pusa, bok! - poručila je Mojmira.

Finalisti ove kategorije bili su Zrinka Grancarić, Damira Gregoret, Hrvoje Krešić, Joško Lokas i Mojmira Pastorčić. Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Ključnu ulogu, pak, odigrali su naši čitatelji koji su svojim glasovima odlučili kome nagrada ide. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi.

