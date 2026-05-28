Finalisti su spremni za završnicu: 'Pjesma koju izvodim je romantična i vjerujem da bi mogla potaknuti i koju suzu'

Nakon 12 emitiranih epizoda i ukupno 96 impresivnih transformacija, u nedjelju, 31. svibnja od 20.15 na rasporedu je spektakularno finale jubilarne desete sezone hit showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ u kojem ćemo doznati ime pobjednika ili pobjednice ove iznimno uzbudljive sezone. Od ukupno osmero kandidata, u utrci za pobjedu našli su se finalisti Sven Pocrnić, Lovro Juraga, Iva Ajduković i David Amaro, koji su kroz dosadašnje emisije osvojili najveći broj bodova, dok će Laura Sučec, David Balint, Dora Trogrlić i Nora Ćurković finalnu večer uveličati revijalnim duetima. Posljednja emisija sezone donijet će večer velikih emocija i nezaboravnih izvedbi, a finalisti će zadnji put stati na pozornicu u nastojanju da osvoje naklonost žirija kojeg čine Goran Navojec, Martina Stjepanović Meter, Mario Roth i Enis Bešlagić.

Rekorder sezone po broju pobjeda, Sven Pocrnić, u finale ulazi s čak četiri trijumfa koje je ostvario transformacijama u Britney Spears, Kääriju, Mariah Carey i Domenica Modugna, te priprema poseban posljednji nastup. „Meni je strašno žao što je ovo posljednja epizoda showa. Dat ću sve od sebe da bude zabavno, atraktivno i, na kraju krajeva, lijepo našoj publici“, poručuje Sven te otkriva detalje o svom finalnom nastupu: „Pjesma koju izvodim bila je na Euroviziji prije gotovo 20 godina i posvećena je nekim jako važnim ljudima u mom životu. Odabrao sam je s mišlju da finale mora biti veliki, dostojanstveni kraj, a vjerujem da će upravo ta pjesma i lik to i donijeti. Drage dame i gospodo, budite s nama u velikom finalu jubilarne desete sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ i ne propustite spektakl.“

U natjecanje za pobjedu ulazi i glumac Lovro Juraga koji je tijekom sezone upisao dvije pobjede kao Vice Vukov i Damiano David te se istaknuo uvjerljivim imitacijama i sjajnim vokalom. „Za finale i jesam i nisam spreman. Ovaj cijeli tjedan mi je nekako sretno-depresivan jer je kraj, pa si i sretan i tužan u isto vrijeme. Prošli smo 12 transformacija i svaka je ostavila neki trag. Sad tu cijelu priču treba zaključiti s nečim lijepim. Pjesma koju izvodim u finalu je romantična i vjerujem da bi mogla potaknuti i koju suzu“, najavljuje Lovro. Mjesto u finalu zauzela je i pjevačica Iva Ajduković koja je dvije pobjede ostvarila kao Adele i Barbara Pravi te kroz sezonu pokazala iznimne vokalne interpretacije. „Spremna sam za finale, to smo svi čekali. 12 tjedana rada na raznim transformacijama je iza nas i ovo je kruna svega“, samouvjereno poručuje Iva te dodaje: „U finalu ću utjeloviti jednu prekrasnu pjevačicu za koju smatram da je vokalno jedna od najzahtjevnijih svjetskih diva i ima tu specifičnu boju glasa i rašpu. Pripreme su prekrasne i ovim putem bih se zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu. Strašno sam ponosna na sve nas što smo došli tu gdje jesmo“.

Finalnu večer posebnim emocijama dočekuje i David Amaro koji je sezonu otvorio pobjedom kao Melody te se kontinuirano držao pri vrhu. „Najljepši osjećaj je taj da sam sada najviše spreman. Što se tiče transformacije, ne mogu puno otkriti, ali mogu reći da idemo prema Francuskoj. U pitanju je pjesma s Eurovizije i vrlo je emotivna, zahtijeva puno od mene i ono najviše moći ću dati tek na pozornici. Drago mi je da ću baš s tom pjesmom završiti ovaj show i da će to na neki način biti kompletna slika mene kao Davida Amara. Mislim da će finale biti vrlo nepredvidljivo i stvarno se veselim tome“, poručuje. Dok finalisti spremaju svoje posljednje nastupe, dodatnu dozu zabave u finalnu večer unijet će posebni revijalni dueti preostalih kandidata. David Balint i Laura Sučec najavljuju nastup „kao iz filma“, dok Nora Ćurković i Dora Trogrlić otkrivaju da pripremaju jedan od najvećih domaćih hitova posljednjih godina i u finale ulaze potpuno opuštene. Tko će na kraju osvojiti simpatije publike i žirija i ponijeti titulu pobjednika jubilarne desete sezone, doznat ćemo u velikoj završnici showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!