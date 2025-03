FOTO Neno Belan napravio spektakl u zagrebačkoj Areni: Publiku četiri sata držao na nogama

Ako postoji koncert koji može ujediniti generacije, donijeti osmijehe na lica i pokrenuti tisuće ljudi na ples, onda je to upravo koncert Nene Belana u zagrebačkoj Areni. Večerašnji koncert nije bio samo retrospektiva njegove bogate četrdesetogodišnje karijere, već i

slavlje glazbe koja ne poznaje vremenske granice. Rasprodana dvorana, tisuće ruku u zraku i nevjerojatna energija. "Regata života“ bila je vožnja za pamćenje.

Setlista od 40 pjesama na koncertu koji je trajao 4 sata je bila pažljivo osmišljena, spoj klasika i novijih pjesama koje su se savršeno uklopile u večer. Publika je pjevala svaku riječ, a atmosfera u dvorani bila je poput ljetne večeri na jadranskoj obali.

- Ovo je posebna večer za mene, a vjerujem i za vas. Hvala vam na podršci svih 40 godina. Bit će ovo večer za pamćenje, kazao je Neno prije početka koncerta. I doista je tako i bilo. Uz njega i njegove Fiumense na pozornici je bio i gudački orkestar, te brass sekcija.

Koncert je otvorio jednim od prvih hitova Đavola "Zvuci ulice", a nastavio u rock ritmu s "Rock galamom". Euforiju je zatim izazvala "Ella e", koju je posvetio pokojnom prijatelju Dinu Dvorniku. Svaku pjesmu pratili su i video segmenti na ekranima, pa je tako uz "Ivonu" na ekranima plesala mala Wednesday Addams iz originalne serije iz 60-ih, a "Beat na moru" ilustriran je starim, drvenim "škurama" na prozoru.

Moćni saksofon Marina Klarića bio je pravi uvod u prekrasnu "Dok tebe ljubim", koju je publika s Nenom pjevala od početka do kraja.

Teško je i pobrojati svih 40 pjesama koje smo čuli tijekom četverosatnog koncerta, jer Neno je tijekom svoje karijere imao i više hitova koji nisu mogli stati na ovu setlistu. Pjesme poput "Pričaj mi o ljubavi", "Dani ljubavi", "Vino noći", "Rijeka snova" i "Ponoćna zvona", uz koju je u krcatoj Areni zasjalo tisuće svjetala s mobitela, nizale su se jedna za drugom.

Prva gošća na koncertu bila je Nenina kći Nikolina, s kojom je otpjevao Elvisov klasik "I Can't Help Falling In Love". "Bambina" i "Plešem ispod oblaka" dobile su nove aranžmane uz Cubismo. Klape Kampanel i More gostovale su na pjesmama "Zaboravi", "Srce od leda", "Divojka sa juga", "Galeb" i "Oceani ljubavi". Jedan od najboljih vokala na ovim prostorima Zorica Kondža pjevala je s Nenom "Ti si moj san" i "Do posljednjeg daha". Posebno emotivno bilo je kada je pjevao "Zar više nema nas", koju je s Nenom na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku izveo Massimo, a u Areni je njegovu dionicu pjevao bubnjar Fiumensa Leo Rumora. Na samom kraju koncerta Neno je izveo eksplozivne hitove kao što su "Ka'Vanna", "Ludo zaljubljen" i "Stojin na kantunu", kojom je završio koncert. Gromoglasnim pljeskom publika je zatim dozvala Nenu na bis, na kojem smo još čuli: "Dugo toplo ljeto", "Djiri, djiri" i "Ostani uz mene". Kada naš glazbenik svira 4 sata poput Brucea Springsteena, i to samo hitove, možemo u njegovom stilu reći: "Hvala ti živote, srce mi se smije!"