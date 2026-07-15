FOTO Mateo Kovačić pohvalio se odmorom: Večerao je uz more, a na stolu je bila poznata domaća delicija koja je izazvala raspravu

Naš nogometni reprezentativac Mateo Kovačić nakon završetka sezone i nastupa na Svjetskom prvenstvu uputio se na zasluženi odmor s kojeg se javio i na društvenim mrežama. Kovačić je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelio djelić ljetne atmosfere uz more, no umjesto pogleda na zalazak sunca, mnogima su pažnju privukli ćevapi koje je imao na tanjuru. Na fotografiji se vidi kako Kovačić večera uz more, a na stolu su se našli ćevapi i prilog. Iako je riječ o sasvim običnom obroku, objava je ubrzo izazvala brojne reakcije pratitelja.

"Malo su zagorili", "Zagorili ti ćevapi", "Tko ih je tako prepekao?" i "E, moj Mateo, to nema veze s ćevapima", samo su neki od komentara ispod objave. Bilo je i onih koji su se uključili u vječnu raspravu o tome kako se pravilno jedu ćevapi. "Sve je super, ali ćevapi se jedu rukama", našalio se jedan pratitelj.

Podsjetimo, Kovačić se prošle sezone borio i s ozljedom, a na Instagramu je podijelio sretne trenutke kada je otkrio kako su njegova supruga Izabel i dvoje djece, sin Ivan i kćerkica Luna, za njega pripremili poseban kutak u njihovom domu dok se oporavljao od ozljede. Taj kutak bio je ispunjen balonima na kojima su ispisane podržavajuće poruke poput "Ozdravi brzo" i "Budi bolje", a na jednom od njih našla se i emotivna posveta: "Volimo te, tata".

Središnji detalj aranžmana bila je personalizirana torta ukrašena čokoladnim detaljima, na kojoj je otisnuta njegova silueta u nogometnom dresu, uz poruku potpore. Osim dekoracija, pripremljen je i kutak za opuštanje, s poslužavnikom na kojem su bili čaj, lijekovi i rukom nacrtana poruka, koja je očito bila iskreni doprinos najmlađih članova obitelji.

Njegovi obožavatelji na društvenim mrežama također su mu uputili riječi podrške, pišući: "Brz oporavak Kova, City te treba!", "Fališ nam Kova, brzo se oporavi", "Vratit ćeš se još jači", "Ne daj se, direktore!". Na jednoj od objavljenih fotografija, Kovačić, s ortopedskom čizmom na nozi, odmara na velikom kauču, okružen toplim svjetlom i pažljivo pripremljenim detaljima. Iako imobiliziran, djeluje opušteno i zahvalno za trud koji mu je očito uljepšao dan.