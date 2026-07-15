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'Normalno je da nemaš svoju nekretninu i radiš za drugoga': Petra iz 'Braka na prvu' otvoreno o onome o čemu mnogi šute

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
15.07.2026.
u 17:45

U kratkom videu, Petra navodi niz životnih situacija koje bi, prema njoj, trebalo prihvatiti kao potpuno normalne. "Ajmo normalizirati ovo", stoji u natpisu koji se pojavljuje preko snimke, nakon čega slijedi popis

Liječnica i televizijska voditeljica Petra Meštrić publici se predstavila u showu 'Brak na prvu', a sada je vrlo aktivna na društvenim mrežama gdje govori o raznim temama. U posljednjoj objavi progovorila je o temama koje se često prešućuju na društvenim mrežama, pozivajući na normalizaciju života koji ne slijedi uvijek zadane kalupe uspjeha.

U kratkom videu, Petra navodi niz životnih situacija koje bi, prema njoj, trebalo prihvatiti kao potpuno normalne. "Ajmo normalizirati ovo", stoji u natpisu koji se pojavljuje preko snimke, nakon čega slijedi popis: "da nemaš svoju firmu i radiš za nekoga", "da nisi cijelo ljeto na moru", "da još nemaš svoju nekretninu", "da se veseliš sitnicama", "da nemaš 'savršen' odnos" i "da uspjeh gradiš polako".
Ovim je izravno prozvala nerealna očekivanja koja se često nameću, osobito kroz idealizirane prikaze na društvenim mrežama. Poruka je zaokružena snažnim opisom: "U svijetu punom uspoređivanja, najveći uspjeh je živjeti život koji tebe ispunjava". Objava je naišla na brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima izrazili svoje odobravanje. "Ispunjavam sve uvjete! Ajd' nekretnina, al' i ona je od banke", našalila se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Bravo Petra! Baš to često komentiram i pišem zadnje vrijeme!".

Podsjetimo, Petra je ranije otkrila da se odlučila na zaokret u karijeri. Liječnica Petra sada je voditeljica na OTV-u gdje je gledatelji prate u emisiji Serbus Zagreb na OTV-u. Kaže kako je već neko vrijeme sve više privlači rad na televiziji i kada se otvorila prilika za suradnju s OTV-om nije dvoumila.  "Poklopile su se energija, želja i ponuda i evo me danas tu gdje imam priliku izraziti svoju kreativnost, otvorenost i znatiželju. Ekipa je izvrsna i tek sada zapravo saznajem koliko je poznatih novinara i voditelja svoje prve novinarske korake napravilo upravo u ovoj kući. Inače, već neko vrijeme na OTV-u vodim emisiju Minute bijele kute i moj veći angažman je bio pitanje dana", ispričala je Petra u razgovoru za Story. Priznala je kako je oduvijek voljela kamere i drago joj je što je sada ovaj svoj san i ostvarila.

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Na pitanje kako uspijeva uskladiti novi voditeljski posao s medicinom, Petra kaže: "Trenutačno sam se u potpunosti posvetila televiziji, tako da je medicina ostala jedno važno životno iskustvo koje nosim sa sobom. Medicina mi je dala širinu, disciplinu i razumijevanje ljudi, što mi danas jako pomaže u voditeljskom poslu. Jako sam ponosna na svoju liječničku titulu, odgovoran posao koji sam radila i dugo sam razmišljala o ovom preokretu. Televizija je ipak moja prva ljubav i već sada vidim da nisam pogriješila jer je izvrstan osjećaj raditi ono čemu te srce vuče."

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Ključne riječi
Petra Meštrić brak na prvu showbiz

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