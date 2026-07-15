'Normalno je da nemaš svoju nekretninu i radiš za drugoga': Petra iz 'Braka na prvu' otvoreno o onome o čemu mnogi šute

Liječnica i televizijska voditeljica Petra Meštrić publici se predstavila u showu 'Brak na prvu', a sada je vrlo aktivna na društvenim mrežama gdje govori o raznim temama. U posljednjoj objavi progovorila je o temama koje se često prešućuju na društvenim mrežama, pozivajući na normalizaciju života koji ne slijedi uvijek zadane kalupe uspjeha.
U kratkom videu, Petra navodi niz životnih situacija koje bi, prema njoj, trebalo prihvatiti kao potpuno normalne. "Ajmo normalizirati ovo", stoji u natpisu koji se pojavljuje preko snimke, nakon čega slijedi popis: "da nemaš svoju firmu i radiš za nekoga", "da nisi cijelo ljeto na moru", "da još nemaš svoju nekretninu", "da se veseliš sitnicama", "da nemaš 'savršen' odnos" i "da uspjeh gradiš polako".
Ovim je izravno prozvala nerealna očekivanja koja se često nameću, osobito kroz idealizirane prikaze na društvenim mrežama. Poruka je zaokružena snažnim opisom: "U svijetu punom uspoređivanja, najveći uspjeh je živjeti život koji tebe ispunjava". Objava je naišla na brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima izrazili svoje odobravanje. "Ispunjavam sve uvjete! Ajd' nekretnina, al' i ona je od banke", našalila se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Bravo Petra! Baš to često komentiram i pišem zadnje vrijeme!".
Podsjetimo, Petra je ranije otkrila da se odlučila na zaokret u karijeri. Liječnica Petra sada je voditeljica na OTV-u gdje je gledatelji prate u emisiji Serbus Zagreb na OTV-u. Kaže kako je već neko vrijeme sve više privlači rad na televiziji i kada se otvorila prilika za suradnju s OTV-om nije dvoumila. "Poklopile su se energija, želja i ponuda i evo me danas tu gdje imam priliku izraziti svoju kreativnost, otvorenost i znatiželju. Ekipa je izvrsna i tek sada zapravo saznajem koliko je poznatih novinara i voditelja svoje prve novinarske korake napravilo upravo u ovoj kući. Inače, već neko vrijeme na OTV-u vodim emisiju Minute bijele kute i moj veći angažman je bio pitanje dana", ispričala je Petra u razgovoru za Story. Priznala je kako je oduvijek voljela kamere i drago joj je što je sada ovaj svoj san i ostvarila.Liječnica i sudionica showa "Brak na prvu" sedam dana u kolovozu je provela na popularnom otoku na Egejskom moru
Na pitanje kako uspijeva uskladiti novi voditeljski posao s medicinom, Petra kaže: "Trenutačno sam se u potpunosti posvetila televiziji, tako da je medicina ostala jedno važno životno iskustvo koje nosim sa sobom. Medicina mi je dala širinu, disciplinu i razumijevanje ljudi, što mi danas jako pomaže u voditeljskom poslu. Jako sam ponosna na svoju liječničku titulu, odgovoran posao koji sam radila i dugo sam razmišljala o ovom preokretu. Televizija je ipak moja prva ljubav i već sada vidim da nisam pogriješila jer je izvrstan osjećaj raditi ono čemu te srce vuče."FOTO Ana Maslać Plenković plijenila poglede na vojnom mimohodu! Evo što je odjenula za ovaj poseban dan