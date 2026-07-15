VIDEO Marijana Mikulić pozirala u zanimljivom kupaćem kostimu: 'Imam trudničko tijelo, a trudnica nisam'

"Imam trudničko tijelo, a trudnica nisam. Imam kupaći u kojem se osjećam ugodno. Osmijeh na licu, piće u ruci, dragi ljudi oko mene", napisala je glumica Marijana Mikulić u opisu objave na Instagramu koja je odmah privukla veliku pozornost i izazvala lavinu pozitivnih komentara. U kratkom i duhovitom videu, Mikulić se opušta uz bazen, a zatim s čašom u ruci skače u vodu, pokazujući da ljeto za nju znači opuštanje i uživanje bez opterećenja. Njezina poruka o samoprihvaćanju odjeknula je među pratiteljima, koji su je nagradili komentarima poput "Prelijepa i prirodna" i "Koja si ti pozitivna luđakinja, zato si i voljena".

Ova simpatična objava, prožeta pozitivom i humorom, poslužila je kao sjajna uvertira za najavu koja je razveselila njezine brojne obožavatelje. Naime, glumica je otkrila da nakon kratkog odmora nastavlja s ljetnom turnejom svoje iznimno uspješne i hvaljene monodrame "Mare #zenamajkaglumica". Riječ je o autobiografskoj predstavi u kojoj Mikulić na iskren, emotivan i humorističan način progovara o vlastitom životu, balansirajući između uloga supruge, majke trojice sinova i karijere. Predstava je već postigla ogroman uspjeh, rasprodavši brojne dvorane diljem zemlje.

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Podsjetimo, Mikulić je ranije na Instagramu je podijelila fotografije s rijetkog izlaska sa suprugom Josipom, a uz njih je objavila iskrenu poruku koja je privukla veliku pozornost njezinih pratitelja. Otkrila je da za ovu prigodu nije "ispeglala" ni kosu, ni haljinu, ni fotografije. – Rijetki dejtovi s mužem zaslužuju biti na feedu. Makar i u odjeći koja ne sakriva mane. Makar i neopeglanih fotki i kose. Živjeli – napisala je uz objavu. Posebnu pozornost privukla je anegdota iz restorana koju je također podijelila s pratiteljima. – Nisam bila za aperitiv pa je konobarica zaključila: "Vidim da je gospođa trudna." Nisam, samo imam trbuh. Neko gu*icu, neko glavu, eto ja trbuh – poručila je glumica u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu. Njezina objava ubrzo je prikupila brojne reakcije i komentare podrške. Pratitelji su joj poručili da je upravo zbog svoje iskrenosti i prirodnosti jedna od omiljenih domaćih glumica.

"Nespeglana, s trbuhom, a opet predivna", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi komentirali: "Divni ste", "Volimo te" i "Najjača si". Marijana Mikulić i ranije je otvoreno govorila o privatnom životu, izazovima roditeljstva i svakodnevici svoje obitelji. Velik uspjeh ostvarila je i autobiografskom monodramom "Mare #ŽenaMajkaGlumica", u kojoj progovara o balansiranju obiteljskog i poslovnog života. Marijana je nedavno gostovala u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' gdje je otvoreno progovorila o odnosu sa suprugom i izazovima kroz koje su prolazili kao par. Priznala je kako je u jednom trenutku osjetila da više ne može sama nositi sav teret svakodnevice i obitelji.

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''Ja sam bila ta koja je sve vukla i jednostavno sam ja u jednom trenu shvatila – pa nemam ni ja više snage vući sve, mene, tebe, djecu, kuću, puno. Daj ono malo'', rekla je te dodala da joj je posebno teško bilo kada je njezin suprug otišao u Njemačku. ''I to nas je nekako baš... I kad je on otišao u Njemačku, baš je bilo preteško, ali nakon toga smo se nekako, ono, sjeli smo, skupili se kao – je l’ idemo mi dalje ili ne idemo'', ispričala je. Istaknula je i da su odlučili otvoreno razgovarati o budućnosti i pokušati ponovno pronaći jedno drugo.