Iva Majoli raznježila sve! Podijelila je rijetku romantičnu fotografiju sa svojim suprugom Talijanom

Bivša hrvatska tenisačica Iva Majoli sa svojim je pratiteljima na društvenim mrežama podijelila rijetku fotografiju sa suprugom Talijanom, Robertom Calegarijem. Par je posljednja dva tjedna proveo na Wimbledonu te je ona na Instagram storyju objavila romantičnu fotografiju njihova poljupca ispred znaka slavnog teniskog turnira te je kratko na talijanskom napisala: "Ljubavi moja", uz emotikone srca.

Foto: Instagram screenshot

Majoli se također fotografirala s pobjednikom Wimbledona, Jannikom Sinnerom, te je poručila: "Savršen završetak nevjerojatna dva tjedna Wimbledona. Večera za pobjednike Wimbledona. Najskromniji pobjednik." Sa svojim je pratiteljima podijelila i isječak s finala te je ispod videa napisala da je "svjedočila povijesti". Tamo je bila u društvu bivše talijanske tenisačice Mare Santangelo i hrvatske manekenke Monike Jakišić.

Podsjetimo, naša umirovljena tenisačica 2022. godine preselila se u Milano, a tamo ju je odvela ljubav. Naime, Iva se tada udala za talijanskog poslovnog čovjeka Roberta Calegarija, a nedavno je progovorila o njihovom odnosu. Kazala je da je u suprugu pronašla prijatelja i partnera bez kojeg više ne može zamisliti svoj život. ''Presretna sam, imam super muža i nadam se da je to - to", rekla je za IN magazin.

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O ljubavi tenisačice i poduzetnika ne zna se puno, Iva je samo jednom medijima komentirala kako ju je šarmantni Talijan osvojio svojom jednostavnošću i pažnjom. Svi koji ju poznaju tvrde kako blista od sreće te da su njih dvoje par koji će sigurno biti sretan. Par se vjenčao u milanskoj vijećnici, a slavlje je nastavljeno u hotelu Principe di Savoia. Među uzvanicima je bila Ivina prijateljica, talijanska tenisačica Mara Santangelo, koja je na Instagramu objavila fotografije s druženja. Mara je snimila Ivu, koja je zahvalila svima koji su bili uz nju na njoj važan dan.

"Hvala, prijatelji, tako mi je drago da ste ovdje. Bila su ovo prelijepa dva dana s meni najdražim ljudima, htjela sam s vama podijeliti ovaj divan trenutak u mom životu. Volim vas sve", poručila je Majoli.

Tenisačica je od 2003. godine bila u vezi sa Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine i njihov brak trajao je šest godina, a postali su i roditelji kćeri.