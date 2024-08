FOTO Na vrhuncu slave počela se drogirati, a zbog nje su se plaćale i mise: Ovako danas izgleda Esmeralda

Duška Brčić Šušak

Nesuđena pobjednica Šibenskog festivala: 'Grdović je rekao da imam energiju kao Indira kad je bila mlađa'

Bilo je to vrlo emotivno iskustvo. U početku sam bila presretna i ponosna, ali kad su mi rekli da je došlo do pogreške, osjećaji su se pomiješali. S jedne strane, bila sam razočarana zbog cijele situacije, no s druge strane, prihvatila sam to kao dio života i šoubiza – greške se događaju i na kraju se možemo samo našaliti na cijelu situaciju, kazala nam je Duška