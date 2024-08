Mate Rimac objavio fotku svog doručka: Kad bih barem imao samo 20 minuta svako jutro da pripremim ovo

Na Instagram storyju poduzetnik Mate Rimac objavio je fotografiju svog omiljenog doručka; jaja, rajčice i voće. "Kad bih barem imao samo 20 minuta svako jutro da pripremim ovo… (plus vrijeme za tržnicu da kupim sve to lokalno). Postljetna odluka je: pronaći vrijeme za to", napisao je uz fotografiju svog doručka. Mate je već godinama vegan i kada je objašnjavao zašto se odlučio na ti ispričao je kako su ga na tu odluku navele prvenstveno zabrinjavajuće brojke koje pokazuju da je jedenje mesa golem teret za Zemlju i usto uzrok strašne patnje životinja koje se uzgajaju u krajnje nehumanim uvjetima.

Rekao je prije nekoliko godina kako ljudi godišnje za hranu ubiju 150 milijardi životinja, da se u proizvodnji mesa stvara više CO2 i štetnih stakleničkih plinova nego što ga stvara sav transport zajedno, da veganima treba 18 puta manje površine tla za prehranu nego ljudima koji jedu meso, da je uzgoj životinja izvor brojnih zaraznih bolesti te da se za jedan burger potroši oko 3.000 litara vode koliko je dovoljno za dva mjeseca tuširanja.

"Einstein i Tesla bili su vegetarijanci. Einstein je rekao da je najveća promjena koju možete napraviti za svijet da smanjite unos količine mesa... Pozivam vas da malo proguglate, da se činjenice malo pogledaju i donesite odluku sami za sebe"; rekao je tada Rimac. Krajem lipnja javnost je saznala kako se nakon tri godine braka razvode Mate Rimac i njegova supruga Katarina Lovrić. Mate i Katarina upoznali su se prije dvadeset godina, a upoznao ih je u Livnu, kako je Katarina jednom ispričala, Matin bratić Ante.

U svibnju 2021. godine nakon sedam godina veze i više od 17 godina poznanstva svoju su vezu okrunili brakom kod matičara. Tada su u Splitu u Vili Dalmaciji priredili intimno slavlje za tridesetak uzvanika, koje su počastili vegetarijanskim jelima. Dva mjeseca kasnije par je imao i crkveno vjenčanje u Livnu i tada su svadbeno slavlje održali na Livanjskom polju, u mjestu Ćaić, u okolici Livna. Tema vjenčanja bila je priroda i oko velike staklene dvorane u kojem se održalo slavlje bilo je postavljeno 150 bala sijena. Na dan vjenčanja od ranog su jutra stizali kamioni s opremom za uređenje dvorane i cateringom.