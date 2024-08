Ljubi 33 godine mlađu kćer svog prijatelja: Zbog njega je postala budistica te mu podarila i sinove

Legendarni holivudski glumac i zavodnik Richard Gere danas slavi 75. rođendan. Gere je svoje ime izgradi glumeći u brojnim kultnim filmovima kao što su 'Pretty Woman', 'An Officer and a Gentleman', 'American Gigolo' i slični, a kroz cijeli život prati ga glas neodoljivog magneta za žene. Poznate su njegove brojne veze i afere s mnogim svjetskim ljepoticama. Poznato je svima i to da Richard već nekoliko godina uživa u ljubavi s 33 godine mlađom stručnjakinjom za odnose s javnošću Alejandrom Silvom.

Par se upoznao 2014., a svoje sudbonosno 'da' izrekli su travnju 2018. godine. Gere i Alejandra vjenčali su se u Španjolskoj. Nakon vjenčanja Richard se pohvalio da je najsretniji čovjek na svijetu jer je oženio - lijepu ženu koja je pametna, osjetljiva, predana pomaganju ljudima, zabavna, strpljiva, koja zna oprostiti, dobro kuha i radi najbolje salate na svijetu - pohvalio je svoju suprugu koja je zbog ljubavi prema njemu promijenila vjeru i prešla na budizam.

GALERIJA: Zbog 33 godine starijeg glumca postala budistica! Upoznao ju kao djevojčicu, podarila mu sina

Richard i Silva dijele zanimljivu priču. Naime, upoznali su se dok je ona još bila djevojčica, a zaslužno za to bilo je glumčevo druženje s Alejandrinim ocem, inače njegovim dobrim prijateljem i biznismenom koji je u prošlosti obnašao funkciju potpredsjednika nogometnog kluba Real Madrid. Kao što je već navedeno, ponovno su se sastali prije deset godina, u jednom luksuznom talijanskom hotelu kojeg je Alejandra bila vlasnica zajedno sa svojim bivšim mužem. Povezali su se na inicijativu zajedničkog prijatelja te se između njih odmah rodila ljubav. Treba naglasiti kako su u tom trenutku oboje bili pred razvodom od svojih tadašnjih partnera.

VEZANI ČLANCI:

U očima javnosti neminovno su se pojavile brojne osude zbog velike razlike u godinama. Ipak, ovaj bračni par ne obazire se na negativne komentare, a koliko je zapravo njihova ljubav velika, govori i činjenica da ne biraju vrijeme ni mjesto na kojem će razmjenjivati nježnosti. U posljednje vrijeme mnogi su komentirali kako je slavnog glumca supruga pomladila te da pored nje doista blista. Zajedno imaju dvojicu sinova, 5-godišnjeg Alexandera i još jednog 3-godišnjaka čije ime još nisu otkrili, s kojima žive u New Yorku. Gere ima i sina Homera iz braka s glumicom Carey Lowell , dok Alejandra iz braka s biznismenom Govindom Friedlandom također ima sina Alberta. Glumačkoj ikoni Alejandra je treća supruga, a prije Silve i Lowell pet je godina bio u braku sa supermodelom Cindy Crawford.

Zanimljivo, upravo je Crawford inzistirala na braku sa 16 godina starijim glumcem, dok se on odupirao njezinoj ideji. Na kraju je ipak posustao, a njihova ljubav trajala je samo četiri godine. Cindy je jednom prilikom izjavila da mu se zahvaljuje na prelijepim godinama, ali da je ljubavi presudila dobna razlika. - Mislim da je na puno toga što se izdogađalo s Richardom utjecalo to što sam ja tada imala samo 22 godine, bila sam mlada žena koja je još uvijek pokušavala shvatiti tko sam i što želim biti, a on je tada imao već 37. Na neki je način znao da još uvijek rastem i mijenjam se. Jednostavno nisam to htjela čuti od njega jer s 22 godine misliš da sve znaš - priznala je.

Glumac je proveo 14 godina u braku s glumicom Carey Lowell, poznatu po pojavljivanju u filmu o Jamesu Bondu 'Dozvola za ubojstvo'. s njom je dobio sina Homera Jamesa, a njihovom razvodu također su kumovale nepremostive razlike. Naime, 75-godišnjak je navodno želio živjeti mirnim, obiteljskim životom dok je ona preferirala uzbudljiviji život dostupan očima medija.

VIDEO: Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente