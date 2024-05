FOTO Mia Negovetić ima novu tetovažu na vidljivom mjestu: 'Sad bi i ja kad je vidim'

Naša mlada glazbena nada Mia Negovetić (21), osim po velikom pjevačkom i glumačkom talentu, poznata je i kao ljubiteljica svih vrsta tjelesnih ukrasa, od pirsinga do tetovaža. Riječanka je nedavno svojoj bogatoj kolekciji crteža odlučila dodati par novih motiva, a za njih je odabrala posebno mjesto.

Na društvenoj mreži Instagram osvanula je zajednička objava Mije i njezine tattoo majstorice. - Prsti i šaka za dragu. Tetovaža iznad šake (cvijeće) rad je drugog artista. Hvala Mia, napisano je u opisu fotografija na kojima Negovetić ističe svježe tetoviranu ruku, točnije gornji dio lijeve šake i sve prste osim palca. Pritom, svaki prst sadrži drugačije motive, među kojima se raspoznaju točkice, polumjesec i biljne grančice.

- "Sad bi i ja kad je vidim", "Ma predivno!", "Ja kad skupim cojones ću tetovirati šaku i prste", "I super ti stoji", "Šarena", "Ajme, predivno je", "Tetovaže su super" - neki su od pozitivnih komentara Mijinih kolega, prijatelja i fanova. Jedan od njih je i Marco Cuccurin, domaći influencer i prijatelj pjevačice s kojim je nastupala i pobijedila u showu 'Zvijezde pjevaju'. Zanimljivo, dvojac je u čast trijumfa istetovirao matching tetovaže posvećene njihovom najdražem nastupu 'City Of Stars' iz mjuzikla 'La La Land'.

Iako Miju većina još uvijek pamti kao slatku djevojčicu s naočalama koja je 2015. iznenadila svojom izvedbom hrvatske himne, ona se od tad veoma promijenila. Prvu tetovažu stavila je nakon navršene punoljetnosti na rebra, a nosi i pirsinge na pupku i nosu.

Jednom je prilikom za In Magazin objasnila vlastitu fascinaciju tetovažama: - Uvijek me fasciniralo to kako možeš kroz neki crtež, kroz umjetnost ispričat neku priču, i u biti ja si iskreiram priču koja mi je u životu bila jedna velika stepenica za preći, tako sam i napravila prvu veću tetovažu na leđima. Može biti autentično, i ti pirsevi i to, obožavam nakit generalno - rekla je 21-godišnjakinja.

- To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom na to da sam na sceni od 11. godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao curicu koja pjeva himnu - dodala je o vlastitoj percepciji u očima javnosti.

Svjetsku popularnost glazbenica je stekla sudjelovanjem u američkom televizijskom showu 'Little Big Shots' autora Stevea Harveyja i Ellen DeGeneres, pred domaćom publikom 2015. godine u povodu 20. godišnjice Oluje izvela je hrvatsku himnu, najmlađa je dobitnica Večernjakove ruže, a prošle godine pobijedila je i u showu 'Zvijezde pjevaju'. Ova nevjerojatno uspješna 21-godišnjakinja iz Rijeke polako, ali sigurno osvaja i TikTok. Ondje njezini videi imaju gomilu pregleda, a ljude oduševljava svojim pjevačkim sposobnostima.

Danas je publika može vidjeti u popularnom domaćem showu 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojemu je mnogima brzo postala favorit. Tim povodom dala je intervju za Večernji list, pri čemu je otkrila neke detalje sa snimanja, ali i iz privatnog života koji obično nastoji držati za sebe jer je godinama naučila odvajati privatno od poslovnog.

- Tremu imam uvijek, ali onu pozitivnu, to me tjera da budem još bolja. Pripreme su uvijek intenzivne, nekad više, nekad manje, ali uvijek je to kreativni kaos. Ipak treba iz tjedna u tjedan ulaziti u različite uloge, različite postave glasa itd. - otkrila je kako se priprema za nastupe.

- Mislim da zbog rane slave nisam ništa propustila u životu, jer sam zaista uz sve okolnosti imala relativno normalno djetinjstvo. Jedino što sam bila malo ispred svojih vršnjaka, u smislu zrelosti, pa sam se uvijek pronalazila u starijoj ekipi. Kada sam bila mlađa, našlo se nekoliko situacija u kojima sam poželjela da nisam pod povećalom, ali s godinama sam shvatila da se ne trebam opterećivati s time, tako da ustvari taj "pritisak" više i nemam - zaključila je.

