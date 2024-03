Mia Negovetić: 'Našlo se nekoliko situacija u kojima sam poželjela da nisam pod povećalom'

Glazbenica Mia Negovetić svjetsku popularnost stekla je sudjelovanjem u američkom televizijskom showu "Little Big Shots" autora Stevea Harveyja i Ellen DeGeneres, pred domaćom publikom 2015. godine u povodu 20. godišnjice Oluje izvela je hrvatsku himnu, najmlađa je dobitnica Večernjakove ruže, a prošle godine pobijedila je i u showu 'Zvijezde pjevaju'. Ova nevjerojatno uspješna 21-godišnjakinja iz Rijeke polako, ali sigurno osvaja i TikTok. Ondje njezini videi imaju gomilu pregleda, a ljude oduševljava svojim pjevačkim sposobnostima. No povod za ovaj intervju nije samo to, nego i činjenica da se natječe u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojemu je mnogima brzo postala favorit. Upravo zbog toga porazgovarali smo s njom, a Mia nam je otkrila neke detalje sa snimanja, ali i iz privatnog života koji obično nastoji držati za sebe jer je godinama naučila odvajati privatno od poslovnog.

Snimke vaše preobrazbe u Lepu Brenu doslovno su postale viralne na internetu, jeste li to očekivali?

Očekivala sam da bih mogla doprijeti do ljudi jače u odnosu na druge točke koje sam do tada imala, ali baš ovakvoj reakciji nisam se nadala! Što reći, jako mi je drago da se ljudima svidjelo, ja sam zaista uživala.

Koja vam je preobrazba do sad bila najizazovnija?

Teško je izdvojiti jer sam se u tri emisije zaredom transformirala u jake vokalistice, a Miroslav ne spada pod jake vokaliste, ali bila je to specifična točka za izvesti. Svaka točka mi je na svoj način bila izazovna, neke više pjevački, a u nekima je trebalo savladati pokrete i govor tijela.

Kako se pripremate za nastupe u show? Imate li tremu?

Tremu imam uvijek, ali onu pozitivnu, to me tjera da budem još bolja. Pripreme su uvijek intenzivne, nekad više, nekad manje, ali uvijek je to kreativni kaos. Ipak treba iz tjedna u tjedan ulaziti u različite uloge, različite postave glasa itd.

Sklopili ste i neka prijateljstva u showu, barem koliko se da primijetiti po objavama na društvenim mrežama...

Jesam! Sa svima sam se sprijateljila, ali najviše sam kliknula sa svojim vršnjacima, Lucianom Plazibatom i Antoniom Dorom Pleško. Družimo se i u slobodno vrijeme, baš smo kao na nekoj dugačkoj ekskurziji. Uvijek mi bude baš drago kad sklopim nova prijateljstva u branši jer češće naletim na dvolične i neiskrene ljude, nego na ovako iskrene i preposebne ljude.

Rekli ste u showu da ne slušate narodnjake. Kakvu glazbu slušate?

Tako je, inače ne slušam narodnjake. Više sam orijentirana prema nekakvoj alternativnoj glazbi, nađe se i mainstreama, ali mislim da ustvari većinu vremena naletim na neke indie bandove ili solo izvođače koji mi se sviđaju. Dino Merlin, Dino Jelusić, Coldplay, Sleeping At Last, H.E.R, Lissom, SZA, SYML...

Jeste li čuli neki zanimljivi trač dok ste bili na stolcu za šminkanje?

Mislim da ima puno zanimljivijih stvari u ovom showu od tračeva i drame. Npr. koliko kandidati napreduju, koliko su svi talentirani...

Čitamo dosta u zadnje vrijeme o tome da se Mia Negovetić promijenila, ima novi imidž... U zadnje vrijeme dosta eksperimentirate sa svojim izgledom, s kojom ste promjenom bili najsretniji?

Sa svakom sam u datom trenutku bila najsretnija, sve sam to ja u različitim izdanjima, ali iznutra sam uvijek Mia Negovetić, s pomacima u smislu rada na sebi i odrastanja te učenja o životu. Na kraju krajeva tu su i nova iskustva.

Na sceni ste gotovo odmalena. Biste li rekli da ste nešto propustili doživjeti zato što ste od rane dobi pod povećalom medija? Je li vas nekad bilo strah nešto napraviti – jer što ako izađe u novinama?

Mislim da nisam ništa propustila, jer sam zaista uz sve okolnosti imala relativno normalno djetinjstvo. Jedino što sam bila malo ispred svojih vršnjaka, u smislu zrelosti, pa sam se uvijek pronalazila u starijoj ekipi. Kada sam bila mlađa, našlo se nekoliko situacija u kojima sam poželjela da nisam pod povećalom, ali s godinama sam shvatila da se ne trebam opterećivati s time, tako da ustvari taj "pritisak" više i nemam.

Pobijedili ste u showu 'Zvijezde pjevaju'; očekujete li pobjedu i u 'Tvoje lice zvuči poznato'?

Najiskrenije, ne. Tko god da pobjedi, zaslužio je. Svi naporno radimo, kako bude, bit će.

Posljednji spot za pjesmu 'Plešem sama' objavili ste prije sedam mjeseci. Spremate li nešto novo uskoro?

Spremam, uskoro ću sve najaviti.

