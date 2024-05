Ovaj par iz 'Braka na prvu' se zbilja zbližio: On je u vezi, ovo više nije sociološki eksperiment

U RTL-ovom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" neki od parova su se zbilja zbližili i sve daje naslutiti kako će i nakon showa ostati u braku. Među tim parovima u ovoj sezoni su Tina i Tiago koji su pred stručnjacima priznali kako im je protekli tjedan bio najljepši dosad. - Ovaj tjedan s Tinom mi je bio najbolji do sad. Riješili smo sve i sad guštamo u svemu - rekao je Tiago, a onda je uslijedilo još jedno priznanje. Tina je pred djevojkama otkrila kako su ona i Tiago zajedno, piše RTL.

- On to shvaća kao vezu. On je u vezi, on više nije u sociološkom eksperimentu. Kako on to shvaća, mi smo u vezi - rekla je Tina

Na to ju je Karmen upitala je li ona u vezi. - Mislim da da - s osmijeh na licu je izjavila Tina. Djevojke su bilee na večeru, a Tina je pričala kako joj se sviđa što Tiago prati njezine emocije i točno zna kako reagirati. Tina je sigurna da Tiago misli da su oni u pravoj vezi, baš kao i ona. Djevojke su bile presretne pa su nazdravile u njihovo ime. -Mene je resetiralo to kada je on otišao od doma jer to vrijeme kada sam bila doma mi je on falio pa sam malo razmislila - zaključila je Tina.

Ovaj par je poslao i pismo Tamari i Filipu kako bi im pomogli oko njihovog odnosa te su im u tim pismima objasnili na koji način vide njihov odnos i što bi im preporučili da naprave da se on poboljša, odnosno da ide u ljubavnom smjeru. Jedan od savjeta bio je da Filip Tamaru upozna sa svojom obitelji i prijateljima. Srećom, Filip ju je preduhitrio i to je učinio dan ranije.

- Svaka čast - rekao mu je Tiago. - Upoznao ju je s obitelji. Stalno su zajedno. Kuhaju zajedno, sve rade zajedno. I što sad? Što nedostaje - rekla je Tina kroz smijeh i dala do znanja kako nedostaje samo još poljubac.

