FOTO Kupaći kostim jedva zadržavao bujne grudi! Atraktivna Žanamari objavila video na kojem je u badiću

Vrući vikend brojne domaće zvijezde provele su na plaži, a jedna od njih je i pjevačica Žanamari Perčić. Atraktivna pjevačica pokazala je kako uživa na suncu u bijelom dvodijelnom kupaćem kostimu. U opisu fotografije videa kojeg je objavila na Instagram Storyju samo je kratko napisala "Nedjelja u Tučepima".

Foto: Instagram

Podsjetimo, Perčić je nedavno ponovno dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, nastalom u Vodicama, doslovno je zapalila društvene mreže i izazvala lavinu reakcija. Pozirajući u opuštenom ljetnom izdanju, Žanamari je pokazala svoju besprijekornu liniju.

No, osim toga, na fotki se vidi i trenutačno megapopularna lutkica Labubu zbog koje ljudi čekaju i po nekoliko sati ispred Popmart dućana u kojima se prodaju. Vole ih svi, od influencera do onih koji jednostavno vole skupljati igračke. Lutkice Labubu prodaju se u ograničenim količinama, a često ih prvo zgrabe preprodavači, pa oni koji stvarno žele neku posebnu boju (koju ne mogu vidjeti odmah jer je to iznenađenje skriveno u kutiji) moraju izdvojiti puno veću količinu novca nego što je stvarna cijena ove igračke koju je kreirao umjetnik i ilustrator iz Hong Konga, Kasing Lung.

Na seriji fotografija vidimo pjevačicu kako uživa u sunčanom danu u popularnom "Pino beach & lounge baru" u Vodicama. Za ovu priliku odabrala je zanimljivu modnu kombinaciju. Nosila je poderane traperice i minijaturni crni top koji je zapravo kupaći kostim, a koji je svojim odvažnim izrezima jedva obuzdao njezin bujni dekolte.

Ova objava stigla je nedugo nakon što je Žanamari nastupila na CMC Festivalu, koji se također održavao u Vodicama početkom lipnja. Čini se da je pjevačica iskoristila priliku za zasluženi odmor nakon uspješnog nastupa i radnog perioda. Naime, lipanj je za nju bio izuzetno produktivan jer je objavila novi singl i spot "Lagala", kojim je najavila novu glazbenu fazu i album koji uskoro stiže. Pjevačica, koja je javnosti postala poznata pobjedom u "Hrvatskom Idolu" 2004. godine, i danas, više od dva desetljeća kasnije, nastavlja oduševljavati svojom energijom i autentičnim zvukom.