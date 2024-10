FOTO Kolinda Grabar-Kitarović pokazala torbu od 4 tisuće eura, pozirala u New Yorku

LJUBAV JE NA SELU

Ivana razotkrila Tonijev plan: Rekao mi je da je ovu malu sad izabrao i da će ona ići do kraja, a prema meni ima emocije

Toni je otkrio da mu je jedna djevojka više prirasla srcu, a ostale smatra dobrim prijateljicama: „Ovdje sam došao, nisam se uopće nadao da ću kliknuti s nekim.“ Farmer je komentirao i svađu Valentine i Ivane, i njegov dogovor s Ivanom da ide na njegovu farmu. „Da nije do toga došlo, možda bih ja i pokušao tražiti prebacivanje, ali sada, nakon svega, ne... Trebala je to mirnije“, poručio je, priznavši da su se dopisivali, no razočarala ga je.