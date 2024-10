Rimac jednim potezom otkrio da je njegovom braku doista kraj: Odlučio se na to i prije nego je osvanula vijest o novoj djevojci

U lipnju ove godine osvanula je vijest da se inovator i poduzetnik Mate Rimac razvodi od supruge Katarine Lovrić, a jučer je u domaćim medijima osvanula vijest o njegovoj novoj navodnoj vezi s 29-godišnjom Valentinom Blažeković. Osim što se u lipnju naveliko pričalo o njegovu razvodu, da je braku nakon tri godine konačno došao kraj - pokazao je i potezom na svom Facebook profilu. Naime, Rimac je promijenio profilnu fotografiju koju je nekoć krasila Katarina. Sada je na njoj Mate s mikrofonom u ruci pokraj skupocjenog automobila.

Fotografiju je, prema pisanju medija, učinio prije koji dan, tik prije nego je objavljeno da ima novu djevojku. Ako se prisjetimo, već neko vrijeme po gradskim kuloarima kruže priče da je Mate Rimac u novoj vezi, a kada se personalizirana Nevera s tablicama Magla-1 pojavila u dvorištu u Donjem Miholjcu, odakle je inače Valentina Blažeković, mnogi su baš taj potez shvatili kao potvrdu nove romanse. Nova navodna djevojka Rimca na Facebooku je objavila fotografije s Rimcem i automobilom, a mogli su ih vidjeti samo njezini prijatelji na toj društvenoj mreži.

Valentina se nakon studija na privatnom fakultetu u Zagrebu zaposlila u odnosima s javnošću, a ljetos je otvorila tvrtku za "savjetovanje u vezi s poslovanjem i drugim upravljanjem". Kako bi doznali detalje, portal Index je stupio u kontakt s Valentinom koja im je na poziv odgovorila i poručila da ne bi to komentirala te da je u poslu i neka je kontaktiraju kasnije. To su i učinilo, no na pozive nije odgovarala i u poruci im je napisala kako nema komentara na tu temu te je zaključala sve fotografije na društvenim mrežama za javnost.

Je li na pomolu uistinu nova fatalna ljubav poduzetnika i inovatora čiji svaki korak je pod budnim okom javnosti ili je posrijedi tek iskreno prijateljstvo, vidjet ćemo u danima koji dolaze.

