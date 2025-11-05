Naši Portali
PONOSNI OTAC

FOTO Kći Eduarda da Silve prava je ljepotica! Primljena je u uglednu parišku školu i obožava putovati

VL
Autor
Vecernji.hr
05.11.2025.
u 21:30

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Eduardo da Silva imao je poseban razlog za slavlje. Njegova kći Lorena proslavila je 20. rođendan, a ponosni otac emotivnom objavom na Instagramu raznježio je brojne pratitelje

Legendarni vatreni, Eduardo da Silva, s pratiteljima je podijelio djelić obiteljske sreće povodom velikog dana svoje kćeri Lorene. Objavio je niz zajedničkih fotografija kojima je mezimici čestitao ulazak u dvadesete. - Sretan 20. rođendan mojoj ljupkoj i prelijepoj kćeri - napisao je nogometaš. Nije dugo trebalo čekati na odgovor slavljenice, koja mu je u komentaru kratko i dirljivo napisala: - Volim te - poručila je ponosnom ocu.

Objava je izazvala lavinu reakcija, a komentari su se ispunili čestitkama i lijepim željama. Ipak, ono što je mnogima posebno zapelo za oko jest Lorenina ljepota, zbog koje su se komplimenti nizali jedan za drugim. Pratitelji su nogometaševu kćer zasuli pohvalama, ističući kako je izrasla u pravu ljepoticu kojoj se, sudeći po komentarima, nitko ne može nadiviti.

No, Lorena nije samo lijepo lice. Svoj izniman umjetnički talent brusi na prestižnoj pariškoj školi za umjetnost i dizajn, Parsons Paris, čiji jedan semestar stoji pozamašnih 17 i pol tisuća eura . Svoju strast prema umjetnosti rado dijeli i na zasebnom Instagram profilu, gdje objavljuje vlastite ilustracije i slike, pokazujući zavidnu kreativnost. Uz to, na privatnom profilu često objavljuje fotografije s brojnih putovanja, otkrivajući svoj avanturistički duh.

Tko je kći Eduarda da Silve? Ide u školu za 18 tisuća eura po semestru i obožava putovati
1/15

Obitelj Da Silva primjer je skladnog života koji uspješno čuvaju od očiju javnosti. Eduardo, koji je s tek 15 godina stigao iz Brazila u Dinamo, u Hrvatskoj je pronašao ljubav života. Sa Zagrepčankom Andreom Šok vjenčao se 10. prosinca 2005. i uskoro slave 20. godišnjicu braka. Njihova ljubavna priča započela je unatoč jezičnoj barijeri, a kruna ljubavi su im, uz Lorenu, i četiri godine mlađi sin Mateus, koji zaokružuje njihovu obiteljsku idilu.

