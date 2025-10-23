FOTO Kakva seks bomba! Ima 57 godina i izgleda senzacionalno, pozirala je u minijaturnom leopard bikiniju

Glumica Donna D‘Errico (57), najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji "Baywatch", ponovno je dokazala da joj godine nisu prepreka. U najnovijoj objavi na društvenim mrežama, ponosno je pokazala svoj mladolik izgled i zavidnu figuru, a fotografija je ubrzo skupila desetke tisuća reakcija. Uz fotku na kojoj pozira u minijaturnom bikiniju s leopard uzorkom, uz koji je nosila crvenu čipku koja je dodatno naglasila provokativni izgled, Donna je napisala: "Nikad, moja ljubavi".

Kosu je nosila spuštenu i blago uvijenu, dok je šminka na očima bila tamnija, čime je dodatno istaknula svoj besprijekoran seksepil. Ova objava izazvala je lavinu komentara i komplimenata od obožavatelja, koji su pohvalili njen izgled. "Wow! Uvijek me ostaviš bez daha, Donna", "Predivna si", "Savršena si, uvijek mi uljepšaš dan", "Izgledaš sjajno, Donna. Apsolutno spektakularno", samo su neki od komentara koji su pristigli u desetke tisuća.

FOTO Udala se Sara Pukanić, kći pokojnog Ive Pukanića! Sudbonosno 'da' izgovorila glumcu

Donna, koja je nakon glumačke karijere u "Baywatchu" krenula u snimanje eksplicitnog sadržaja, nedavno je proslavila 30 godina od svog izbora za Miss rujna u kultnom časopisu "Playboy". U intervjuu je podsjetila na to posebno razdoblje, ističući kako je časopis napravio neviđeni korak kada su posvetili cijelu stranicu jednoj njezinoj fotografiji – jednostavnom krupnom planu njezina lica s rukama ispod brade. Ta slika označila je prvi put u povijesti "Playboya" da je lice djevojke s centralnog postera bilo predstavljeno samostalno. "To je bilo povijesno, i čast mi je biti jedna od samo 734 djevojke sa središnjeg postera u povijesti 'Playboya', iz vremena kada je časopis još vodio Hefner i definirao pop kulturu. Bila sam dio toga i uvijek ću biti ponosna na tu ostavštinu", poručila je Donna.

Inače, Donna D‘Errico je u seriji "Baywatch" glumila od 1996. do 1998. godine, gdje je utjelovila lik Donne Marco, a njezin lik, kao i cijeli serijal, ostavili su dubok trag u pop kulturi.