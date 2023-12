Pipi djevojka sa suprugom uživala na koncertu, obožavatelji hvalili njen izgled: 'Ista kao prije'

Bivša Miss Jugoslavije i legendarna Pipi djevojka, Ana Sasso (60) na društvenim se mrežama pohvalila jednim večernjim izlaskom. Ana je pokazala kako je sa suprugom, kirurgom Hrvojem Tomasovićem bila ne koncertu Rišpeta u Lisinskom.

- Hvala na pozivnici, hvala na sjajnom koncertu. Bravo, momci. Svi ste briljirali, Ivo zakucao! Uživali smo u svakoj noti, u svakoj pjesmi, svakoj šali, vašim gostima, veličanstvenoj Zorici i vrhunskom Hariju, perfektan izbor. Volim vas i hvala još jednom na svemu, veliki zagrljaj za sve vas i jedan posebni mom rođaku Leu... Obitelj je ipak na prvom mjestu - napisala je na Instagramu, a u komentarima nije nedostajalo komplimenata na račun njenog izgleda. 'Lijepa li si, Ana', 'Dan danas ista kao prije', 'Predivna', 'Zgodan par', 'Oboje tako lijepi', pisali su joj ispod objave.

Inače, Ana i Hrvoje vjenčali su se u tajnosti i posljednjih nekoliko godina žive u Samoboru.

- Za ljude koji ga ne poznaju na prvu ima jedan folklor oko sebe. Može ostaviti dojam bahatog lika, nema problem izgovoriti što misli. No oni koji imaju priliku provesti s njim neko vrijeme vide da je jedan dobar, dragi medo, srčan. Meni je predivan i poželjela bih svakoj ženi takvog muškarca - rekla je Sasso o suprugu ranije.

Dodajmo da mnogi Anu pamte po izboru za Miss Jugoslavije i kultnoj reklami za Pipi snimljenoj osamdesetih godina, zbog koje je ova Splićanka preko noći postala seks-simbol bivše države. Jednom je prilikom objasnila kako joj smeta što je ljudi samo percipiraju zbog ljepote.

- Smeta mi to što me ljudi uglavnom percipiraju kroz ljepotu i reklamu za Pipi. Ne žalim se apsolutno, meni to laska. Međutim, ja sam osoba koja ima i druge talente, ali, eto, stjecajem okolnosti nisam se mogla posvetiti tim talentima do kraja. Ljudi koji me ne poznaju imaju percepciju o meni koja možda nije realna, no ne zamjeram im jer sam ja kriva što nisam iskoristila te neke svoje mogućnosti i pokazala da znam puno više od onog s čime me povezuju - izjavila je jednom prilikom.

