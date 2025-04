FOTO Kakav hit! Majin Bloom ima na njemu dosad neviđenu frizuru: 'I tako majka rodi partijanera'

Maja Šuput, neumorna zabavljačica i uspješna poduzetnica, ponovno oduševljava svoje pratitelje na društvenim mrežama dijeleći trenutke iz obiteljskog života. Ovih dana, zajedno sa suprugom Nenadom Tatarinovim i sinčićem Bloomom, uživala je na egzotičnoj destinaciji – Dubaiju, koji je postao njihovo omiljeno mjesto za bijeg od svakodnevice i stvaranje nezaboravnih uspomena. Uz pregršt fotografija luksuznog odmora, Maja je otkrila i jedan simpatičan detalj koji je posebno privukao pažnju – Bloomovu potpuno novu i dosad neviđenu frizuru.

Dok obitelj Tatarinov istražuje čari Dubaija, od luksuznih restorana do zabavnih parkova, Maja ne propušta zabilježiti svaki dragocjeni trenutak. U jednoj od objava na Instagramu, pjevačica je pokazala kako je svom četverogodišnjem sinu napravila frizuru koja je odmah postala viralna među njezinim pratiteljima. Riječ je o popularnoj 'palmici', no izvedenoj na Bloomov jedinstven način – kosa mu je svezana visoko na sredini glave velikom gumicom, dok ostatak slobodno pada. Ova simpatična i zaigrana frizura savršeno pristaje uz Bloomovu veselu narav, a Maja je time još jednom pokazala svoju kreativnost i spremnost na eksperimentiranje, čak i kada je riječ o dječjim frizurama. "Neki ljudi grade Lego kocke, mi gradimo uspomene," napisala je Maja uz jednu od objava, otkrivši da su posjetili i Legoland, ispunivši tako još jednu Bloomovu želju. Čini se da maleni Bloom, osim što uživa u gradnji uspomena, voli i dobru zabavu. "I tako majka rodi partijanera očito... ovaj ne bi kući nikad... doduše znam još neke ljude kojima se nikad ne ide doma," našalila se Maja u opisu fotografija s jedne večere, aludirajući na Bloomovu energiju i želju za provodom.

Foto: Instagram screenshot

Bloom Tatarinov već je odavno poznat kao jedan od najbolje odjevenih mališana na domaćoj sceni, a svaka njegova modna kombinacija izaziva oduševljenje. Njegov ormar često uključuje dizajnerske komade, a Maja i Nenad očito uživaju u dotjerivanju svog sina. Za nedavnu večeru u luksuznom restoranu na pijesku, Bloom je bio modno usklađen s roditeljima u elegantnoj bijelo-bež kombinaciji. Nosio je bijelu košulju dugih rukava, bež hlače upotpunjene remenom prestižne modne kuće Gucci, te lagani bijeli sako. Cijeli look zaokružile su tamne tenisice, koje je, doduše, brzo skinuo kako bi mogao nesmetano trčati po pijesku. Njegov smisao za stil ne ograničava se samo na večernje izlaske. Maja je podijelila i trenutak s doručka gdje je Bloom samostalno odabrao svoj "nakit" – Majinu masivnu zlatnu narukvicu i remen koji je odlučio nositi oko vrata, uz neizostavne nove tenisice s njegovim imenom. "Marko Grubnić na aparatima," duhovito je prokomentirala Maja, aludirajući na poznatog stilista i njegovu ljubav prema modnim dodacima. Nova 'palmica' frizura samo je još jedan dokaz Bloomove jedinstvenosti i spremnosti da isproba nešto novo, baš poput njegovih modnih odabira.

Obitelj Tatarinov za svoj boravak u Dubaiju odabrala je prestižni hotel s pet zvjezdica, 'Raffles The Palm Dubai', poznat po vrhunskoj usluzi i luksuznom smještaju. Noćenje u apartmanu kakav koristi obitelj može doseći cijenu od oko 500 eura, ovisno o aranžmanu. No, osim uživanja u hotelskom luksuzu, Maja, Nenad i Bloom maksimalno koriste vrijeme za zajedničke aktivnosti. Od proslave Bloomovog četvrtog rođendana uz iznenađenje hotelskog osoblja s balonima i tortom, preko uzbudljivih posjeta zabavnim parkovima poput Legolanda, do večernjih šetnji i utrka biciklima – gdje je Bloom jurio na modelu u obliku jednoroga – svaki trenutak ovog putovanja ispunjen je smijehom i stvaranjem dragocjenih uspomena.