FOTO Kakav hit! Josipa Lisac pozirala na moru u dugim rukavima pa iznenadila obožavatelje

Naša slavna glazbena diva, 75-godišnja Josipa Lisac na društvenoj mreži Instagram objavila je fotografiju s mora, a pažnju publike privukla je nesvakidašnjim modnim izdanjem na brodu. Naime, pjevačica, koja je inače poznata po svom nekonvencionalnom i spektakularnom stilu odijevanja, pozirala je na palubi broda u crnom pripijenom izdanju. U dugom topu crnih rukava i crnoj uskoj suknji do gležnjeva pozirala je s osmijehom na licu. - "Mali predah pred ono što dolazi. Uskoro više!", napisala je obožavana glazbenica i privukla pažnju, a neke je čak i zbunila.

"Zgodnica", "Divna", "Bravo, Josipa! Genijalno", "Prava dama s jedinstvenim stilom! Prekrasna!" i "Kako to, nikada se ne sunča? Uvijek zaštićena, ovo me baš začudilo!", samo su neki od komentara ispod objave. Ako se prisjetimo, ovo nije prvi put da je Josipa pozirala u ovakvoj kombinaciji. Glazbenica svake godine ljeto provodi pokrivena od glave do pete, a ranije je objasnila da ne podnosi sunce te da uvijek štiti svoju svijetlu put od sunčevih zraka.

Podsjetimo, u kolovozu je glazbenica nastupila u Solinu, a tim je povodom progovorila o odlasku u mirovinu. Naime, Josipa kaže da nema radni staž i da nije zaposlena, te da zbog toga ne razmišlja o mirovini kao drugi ljudi. "Što to znači – glazbena mirovina? Pa ja nemam radni glazbeni vijek, staž. Mirovinu dobiješ ako imaš staž i ako radiš negdje – a gdje ja radim? Ja nisam zaposlena nigdje. U kakvu mirovinu da odem onda? Ne kužim. Ja znam na što vi ciljate, zato što ljudi kažu: 'Joj, dosadni su, neka idu u mirovinu.' Bože... smiješno, jezivo i glupo", izjavila je Lisac za InMagazin.

Inače, Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2", na društvenim je mrežama otkrivao je nedavno što se događalo iza kulisa u prošloj sezoni emisije. Nakon što se prisjetio prve emisije s IT stručnjakom Mislavom Malenicom, otkrio je i kako je uspio pridobiti u emisiju Josipu Lisac. - Druga gošća nove sezone bila je Josipa Lisac. Godinama nije željela doći u emisiju, iako nikada nije navela konkretan razlog. Jednostavno, nismo se uspijevali naći na istoj valnoj duljini. Onda se pojavila tema ljubavi. Najavio sam da će cijela emisija biti posvećena ljubavi, što možda zvuči pretenciozno, ali zašto ne razgovarati o toj temi? Pozvao sam Josipu Lisac i razgovarali smo o ljubavi. Bila je top, rekao je Stanković u videu.

Stanković i Josipa pričali su o ljubavi, a dotakli su se i teme seksualnosti, te njenog pokojnog partnera Karla Metikoša. Josipa je rekla kako je u njenoj obitelji bilo ljubavi. - U mojoj obitelji bilo je ljubavi. Ipak, to je starija jedna generacija, tako da su možda bili drugačiji odnosi. Danas je moja sestra meni najbolja prijateljica. Tako smo razvijale našu ljubav i odnos. Nema svađa i nema ružnih riječi. Lijepo je kad imaš tu podlogu u obitelji, ali nije sve baš tako. Ima drugačijih podloga koje mi kasnije u ovakvom drugačijem okruženju možemo primijetiti - izjavila je Josipa koja smatra da je ovaj svijet nehumano i krivo podijeljen.