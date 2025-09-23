FOTO Jolina kći (18) koja nosi skupocjene torbice objavila fotku s dečkom. Imali su zanimljiv povod

Mlada kći poznatog splitskog glazbenika Joška Čaglja Jole, 18-godišnja Iva, na svom Instagram profilu objavila je fotografiju sa svojim dečkom Davidom, uz koju je napisala: "Jedna godina sreće", otkrivši tako da su zajedno već godinu dana. Ranije je za medije ispričala kako njezin mladi dečko živi u Zagrebu, ne voli biti u centru pažnje te da mu je ovaj novi svijet pod reflektorima, koji dijeli s njom, prilično nepoznat, što je i sama pohvalila.

Iva je javnosti postala poznata zbog svojih luksuznih modnih kombinacija, koje redovito slaže, a na njezinim društvenim mrežama često se mogu vidjeti torbice i sandale visoke cijene. Kao kći poznatog glazbenika, nije iznenađenje da privlači pažnju, a Iva se često pohvali odjevnim komadima koji su uistinu impresivni. Tako je jednom prilikom bila u torbici vrijednoj čak šest tisuća eura, a na nogama je nosila Hermès Chypre sandale, čija cijena iznosi gotovo tisuću eura. Ovaj model postao je pravi hit među trendsetericama, a nosi ga i Adriana Ćaleta-Car, supruga nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara.

Ivine fotografije iz Rima izazvale su oduševljenje njezinih pratitelja, koji su je obasipali komplimentima: "Rimski praznik 1/1", "Lijepa", "Prelijepa si", "Preslatka", "Predivnaaaaa" – samo su neki od komentara koji su se našli ispod njezine objave, koju je sama opisala s riječju "Rewind".

Na Instagramu je prati više od 20 tisuća ljudi, a iako je javnosti poznata kao kći popularnog pjevača, Iva uspješno gradi svoj vlastiti identitet. Javnost ju je prvi put upoznala još kao djevojčicu, na naslovnicama časopisa, uz svog oca.

"Za sve ovo ti je zaslužna moja mama. Ona je moja stilistica i jedina osoba koju pitam za mišljenje," otkriva Iva, koja često nosi odjeću iz majčinog ormara. Njezine modne kombinacije redovito privlače pažnju na zagrebačkoj špici. Osim što je uspješna učenica, Iva tečno govori engleski, njemački i talijanski, a nadu u svoju budućnost polaže u školovanje. Na jesen planira upisati studij Global Business Management na RIT Croatia, što svjedoči o njezinoj ambicioznosti i jasnoj viziji budućnosti.

Iva je u vezi s Davidom, mladim zagrebačkim dečkom kojeg je upoznala prošlog ljeta u Bolu na Braču. "Prošli smo već obiteljske ručkove i, naravno, najvažniju temu – Dinamo-Hajduk. Čak je preživio i odlazak na Poljud na derbi," kroz smijeh je ispričala Iva.

Joško Čagalj Jole, Ivin otac, za In Magazin je nedavno izjavio: "Mogu iskreno reći, momak je stvarno odličan, predivan. Imao sam priliku dobro ga upoznati, ali oni su još mladi, neka žive svoje živote, školuju se, putuju... Zadovoljan sam njezinim odabirom, a nadam se da je i on. Lijepo je gledati ih izdaleka, znam da će doći taj dan, i evo, došao je."