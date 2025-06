FOTO Je li pretjerala? Hrvatica koja je živjela u 'zlatnom kavezu' ne krije brojne estetske zahvate

Iva Grgurić, rodom iz okolice Osijeka, postala je regionalno poznata pobjedom u srpskom realityju "Zadruga". Ono što je nakon završetka showa izazvalo najviše pažnje njezina je značajna fizička preobrazba. Iva je postala gotovo neprepoznatljiva, a o svojim odlascima pod nož uvijek je govorila bez zadrške. Sada je ponovno plijenila poglede na proslavi u Beogradu, odjevena u ženstvenu mini haljinu i s luksuznom Dior torbicom, zlatnim nakitom i satom, dok je u prvom planu bio bujni dekolte. .

Popis estetskih zahvata kojima se podvrgnula je poduži, a Iva ga nikada nije skrivala. Priznala je povećanje grudi, usana i jagodica, korekciju nosa, zatezanje lica u "mačjem" stilu te turpijanje brade. Uz to, ugradila je i nove zube. Njezina transformacija bila je toliko izražena da se i sama našalila kako su joj "samo oči ostale njezine", što dovoljno govori o opsegu promjena kroz koje je prošla.

Ono što posebno intrigira jest način na koji je financirala skupe procedure. Iva je otkrila kako gotovo nijedan zahvat nije platila, već ih je odrađivala na kompenzaciju. - Kad me netko sredi, ja ga reklamiram na Instagramu i ne moram platiti. Moja ljepota puno košta! Da sam plaćala sve intervencije, to bi koštalo oko 450 tisuća kuna. To je jedan stan", izjavila je jednom prilikom Iva za srpske medije i dodala:

- Grudima sam prezadovoljna! Imam najljepši dekolte, ne samo u Srbiji već u svijetu. Ne izgledam vulgarno, već seksepilno. Visoka sam, pa mi ova veličina grudi odgovara. Skinula sam 15 kilograma i svaki dan treniram, tako da izgledam bolje nego ikad - zaključila je reality zvijezda. Podsjetimo, Slavonka je pobjedom u srpskom reality showu postala bogatija za 50 tisuća eura. Ova 30-godišnjakinja rekla je kako će novac uložiti u nekretnine, te da će jedan stan kupiti u Zagrebu, a drugi u Beogradu, a izrazila je i želju da se okuša u glazbenim vodama. Rođena je 1993. godine u Osijeku, a nakon pobjede u Zadruzi preselila se u Beograd zbog poslovnih angažmana. Prije nego što je u ušla u spomenuti reality show, ljubila je Marinka Zovka, sina bosanskohercegovačkog biznismena Ivice Zovka. Marinko je nasljednik očeve firme te je već neko vrijeme poznat domaćoj javnosti.

U Zadruzi je Iva govorila kako joj Marinko nedostaje, a prekinuli su kada je odlučila ući u srpski show. Plakala je i nadala se pomirbi, no Zovko je odlučio zaprositi Sanju Jašku pa je vrlo brzo zaboravio na Ivu. Iva je otkrila u realityju da je bila bliska s hrvatskim biznismenom Marijanom Šarićem koji je od nje stariji čak 40 godina. Prema njenim riječima, živjela je u njegovu ''zlatnom kavezu'' i nije mu mogla pobjeći. Ispričala je kako je iznajmila njegov stan na Maksimiru, a on je dolazio često i punio joj hladnjak.

Naime, javnost se zgrozila njenim priznanjem. Na početku joj je Šarić pomagao da se snađe u gradu u kojemu nikoga ne poznaje, a potom joj je kupovao hranu i darove. Iva je govorila da je na to gledala samo kao na dobročinstvo te ga je upoznala i sa svojom majkom i očuhom. Prestala je plaćati stanarinu, a Šarić je nastavio pomagati joj. Biznismen joj je, prema njenim riječima, postavio ultimatum rekavši da u životu ništa nije besplatno te joj ponudio da ostane njegova štićenica, ali naravno da mu mora biti vjerna. Na njeno pitanje što će se dogoditi ako ga odbije, on je navodno odgovorio da će je izbaciti iz stana. S obzirom na to da nije imala gdje živjeti i nije dovoljno zarađivala da bi se uzdržavala, Grgurić je pristala na njegovu ponudu.

Nakon što je napustila ''zlatni kavez'', kako je sama govorila, Iva se zaposlila u jednoj osiguravajućoj kući i povremeno se bavila manekenstvom. Odmah nakon njene ispovijest, reagirao je i Marijan Šarić koji je najavio tužbu zbog klevete protiv Ive Grgurić. On je produkciji realityja poslao pismo u kojem se navodi da je sve što je Iva izjavila notorna laž te da nikada od nje ništa nije tražio, ali da joj je pomogao. – Kažem tom čovjeku koji radi za mene da mi je žao, da pomogne curi, ispričala je da iz neke sirotinje, a ja sam takav da volim pomoći. I rekao sam da je odvede u stan u Mlinovima, neki ljudi koji su tu bili su izašli iz njega, bio je slobodan, i ja sam rekao da je odvede u taj stan. I ona je bila u tom stanu u Mlinovima i jednog dana mi se požalila da ima nekih zdravstvenih problema. Pozvao sam jednog doktora da ode kod njega na pregled, ona je otišla i to je bio užas, katastrofa, da vam ne pričam, zadnji stadij HPV virusa, hitna operacija, da ne ulazim sad u to, to su njene zdravstvene stvari, ja s njom ništa nisam imao baš zbog toga, ona je pričala da sam joj ja prijetio, a ja miša ne bih zgazio – rekao je Šarić. Ostatak detalja o životu Ive Grgurić pročitajte OVDJE.