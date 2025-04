FOTO Hrvatski nogometni reprezentativac prodaje vilu za 2,1 milijun eura, pogledajte kako izgleda

OTVORILA DUŠU

Simona Mijoković o bivšem partneru: 'Mislila sam da će me spasiti, ali to je bila laž Sotone da me odvuče u veće grijehe'

Tada je bio on "moje sve". Kada sam ostala trudna odveo me u bolnicu na abortus, nije dopustio da imam bebu. A bebu nitko nije nazivao beba - nazivali su je ' to'. Nije bilo ni molitvenih inicijativa, nije bilo nikog tko bi me ohrabrio da abortus ne učinim, nije bilo nikoga tko mi me opomenuo i upozorio što će me sve snaći nakon tog smrtnog zla i grijeha. napisala je Simona