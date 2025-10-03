FOTO Hana Huljić objavila fotografiju u elegantnom kupaćem kostimu: Prava ljepotica

Naši Portali
03.10.2025.
u 20:35

U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a prostor za komentare ispunjen je najljepšim željama i komplimentima

Hana Huljić Grašo oduševila je pratitelje na Instagramu novim fotografijama u elegantnom kupaćem kostimu. Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara i komplimenata. Na fotografijama je Hana  odjevena u bijeli jednodijelni kupaći kostim s izrezima i cvjetnim detaljima koji naglašavaju njezinu vitku liniju. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a prostor za komentare ispunjen je najljepšim željama i komplimentima. Pratitelji su bili jednoglasni u pohvalama na račun Haninog izgleda, ali i atmosfere koju su fotografije prenijele. "Predivna si", "Izgledaš nevjerojatno", "Prava ljepotica", samo su neki od komentara koji su se nizali. 

Među ovim fotografijama je i jedna fotografija njezine kćeri Albe koja trči na plaži.  Hana je u travnju ove godine objavila preslatku dječju pjesmu "Uskrsna pjesma (Aleluja)", u kojoj se kao poseban gost pojavljuje i glasić njezine kćeri Albe. - Zapravo je bilo neplanirano da Alba pjeva, svakako je to nešto što se dogodi spontano. Tako sam i ja svom tati, još od srednje škole, snimala prateće vokale kad god je to bilo potrebno. Netko tvoj ti je uvijek pri ruci, a rad na pjesmi donosi spontane i neplanirane izmjene. U planu je bila jedna nova uspavanka, koja je već gotova i čeka svoj izlazak na Hana Baby Channelu. No prošli mjesec su tete iz vrtića zamolile moju mamu da napiše uskrsni tekst za djecu kako bi im to mogle čitati oko Uskrsa. Rekla sam joj da mi pošalje tekst kako bih ga uglazbila. Uz klavir i nekoliko instrumenata snimila sam pjesmu i poslala vrtiću, a Alba ju je pjevušila već prvi dan. Odlučila sam pjesmu još doraditi, a kasnije sam potajno išla s diktafonom po kući kako bih snimila nju dok pjeva. Na kraju je ispalo sve toliko slatko, a isti scenarij bio je i s “Malim rakom”. - ispričala nam je nedavno Hana u intervju.

Njezin suprug, Petar Grašo, također u rijetkim medijskim istupima ne krije koliko uživa u očinskoj ulozi. U rujnu je u jednom intervjuu s puno ljubavi govorio o njihovom obiteljskom životu, naglašavajući kako su im djeca donijela novu dimenziju sreće. 
Reakcije na objavu bile su, očekivano, prepune oduševljenja. 

showbiz kupaći kostim Hana Huljić Grašo

