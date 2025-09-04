Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TKO BI REKAO...

FOTO Evo u društvu kojeg zagrebačkog poduzetnika uživa Laura iz 'Gospodina Savršenog'

Zagreb: Poznati na modnoj reviji Robeta Severa "Symphony 9"
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/22
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 14:50

U nastavku doznajte u društvu kojeg zagrebačkog poduzetnika uživa Laura iz RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni".

Kandidatkinja iz četvrte sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", 25-godišnja Laura Prgomet, u ranim je jutarnjim satima na svom Instagram profilu podijelila video u kojem uživa u društvu poznatog zagrebačkog poduzetnika Dragana Jurilja. U snimci je označila njega, a Jurilj je, osim što je uspješan poduzetnik, i bivši vrhunski sportaš, poznat po svojim izvanrednim uspjesima u taekwondou. Iza njega stoji nastup na Ljetnim olimpijskim igrama 1992. godine u Barceloni. Fotografiju pogledajte u nastavku. 

Osim poslovnih uspjeha, Dragan Jurilj također je poznat i po svom ljubavnom životu. Naime, u ljubavnom je odnosu s Mijom Franić, bivšom manekenkom, s kojom je, osim što dijeli privatni život, ušao i u poslovnu suradnju. Zajedno se bave projektima vezanim uz obnovljive izvore energije, čime se fokusiraju na održivost i razvoj novih tehnologija koje će doprinijeti energetskoj tranziciji.

Laura je posljednjih mjeseci postala nezaobilazan dio domaće estradne scene i ne prestaje privlačiti pažnju medija i javnosti. Njezino ime često je povezivano s poznatim imenima, među kojima se izdvaja Neven Ciganović, ali i pjevačica i glumica Nives Celzijus, s kojima je viđena u brojnim izlascima i društvenim događanjima. Laura se ne boji eksperimentirati s vlastitim izgledom i stilom, a njena hrabrost i samopouzdanje postali su prepoznatljivi u njenoj javnoj pojavi. Nedavno je podvrgnuta operaciji nosa, što je izazvalo veliki interes, a sama Laura ističe kako je ta odluka bila njezina i isključivo motivirana željom da unaprijedi vlastiti izgled, a ne da bi udovoljila tuđim očekivanjima.

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'
Zagreb: Poznati na modnoj reviji Robeta Severa "Symphony 9"
1/20

"Sve što radim, radim isključivo zbog sebe", često ponavlja, naglašavajući da nije pod utjecajem mišljenja drugih. Nedavno je u intervjuu izjavila kako nije imala nikakvih problema s donošenjem odluka u vezi s estetskim korekcijama, jer smatra da bi to učinila čak i prije nego što je postala dio popularnog showa. "Radila sam to jer sam to željela, ne zato što su drugi to očekivali od mene", rekla je, naglasivši važnost osobnog zadovoljstva i samopouzdanja u svemu što radi. Posebno se ističe njezina poznata rečenica "Koji ti je datum rođenja?", koju je izgovorila u RTL-ovom showu u kojem je sudjelovala s popularnim "Gospodinom Savršenim" Šimom Elezom, koja je postala pravi viralni hit.

Foto: Instagram

FOTO Vidina supruga ranije je izgledala potpuno drugačije! Priznala je posjete kirurgu
Zagreb: Poznati na modnoj reviji Robeta Severa "Symphony 9"
1/19

Ključne riječi
poduzetnik Gospodin Savršeni Dragan Jurilj Laura Prgomet showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
WA
wannabenovinari
16:11 04.09.2025.

Prostitucija zvana "u vezi sam s poduzetnikom" 😂

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još