FOTO Evo u društvu kojeg zagrebačkog poduzetnika uživa Laura iz 'Gospodina Savršenog'

Kandidatkinja iz četvrte sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", 25-godišnja Laura Prgomet, u ranim je jutarnjim satima na svom Instagram profilu podijelila video u kojem uživa u društvu poznatog zagrebačkog poduzetnika Dragana Jurilja. U snimci je označila njega, a Jurilj je, osim što je uspješan poduzetnik, i bivši vrhunski sportaš, poznat po svojim izvanrednim uspjesima u taekwondou. Iza njega stoji nastup na Ljetnim olimpijskim igrama 1992. godine u Barceloni. Fotografiju pogledajte u nastavku.

Osim poslovnih uspjeha, Dragan Jurilj također je poznat i po svom ljubavnom životu. Naime, u ljubavnom je odnosu s Mijom Franić, bivšom manekenkom, s kojom je, osim što dijeli privatni život, ušao i u poslovnu suradnju. Zajedno se bave projektima vezanim uz obnovljive izvore energije, čime se fokusiraju na održivost i razvoj novih tehnologija koje će doprinijeti energetskoj tranziciji.

Laura je posljednjih mjeseci postala nezaobilazan dio domaće estradne scene i ne prestaje privlačiti pažnju medija i javnosti. Njezino ime često je povezivano s poznatim imenima, među kojima se izdvaja Neven Ciganović, ali i pjevačica i glumica Nives Celzijus, s kojima je viđena u brojnim izlascima i društvenim događanjima. Laura se ne boji eksperimentirati s vlastitim izgledom i stilom, a njena hrabrost i samopouzdanje postali su prepoznatljivi u njenoj javnoj pojavi. Nedavno je podvrgnuta operaciji nosa, što je izazvalo veliki interes, a sama Laura ističe kako je ta odluka bila njezina i isključivo motivirana željom da unaprijedi vlastiti izgled, a ne da bi udovoljila tuđim očekivanjima.

"Sve što radim, radim isključivo zbog sebe", često ponavlja, naglašavajući da nije pod utjecajem mišljenja drugih. Nedavno je u intervjuu izjavila kako nije imala nikakvih problema s donošenjem odluka u vezi s estetskim korekcijama, jer smatra da bi to učinila čak i prije nego što je postala dio popularnog showa. "Radila sam to jer sam to željela, ne zato što su drugi to očekivali od mene", rekla je, naglasivši važnost osobnog zadovoljstva i samopouzdanja u svemu što radi. Posebno se ističe njezina poznata rečenica "Koji ti je datum rođenja?", koju je izgovorila u RTL-ovom showu u kojem je sudjelovala s popularnim "Gospodinom Savršenim" Šimom Elezom, koja je postala pravi viralni hit.

Foto: Instagram