FOTO Sjećate li se naše sportašice koja je u zadnji čas otkazala svoje vjenčanje? Bila je desna ruka Milanu Bandiću

Jedna od naših ponajboljih atletičarki, bivša bacačica kladiva, Ivana Brkljačić rođena je u njemačkom gradiću Villingen-Schwenningenu 25. siječnja 1983.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Nakon što je neko vrijeme živjela u Gospiću stigla je u Zagreb gdje se aktivno počela baviti sportom.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Na početku je odabrala trčanje u čemu je također bila uspješna, no naposljetku je shvatila da je njezina velika ljubav bacanje kladiva te je otkrila svoj pravi talent.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Postala je hrvatska prvakinja i rekorderka u bacanju kladiva te prva hrvatska atletičarka koja je kladivo prebacila 70 i 60 metara.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Rodom je iz Like, a u svom najranijem djetinjstvu živjela je u Trnovcu kraj Gospića.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
O njoj se u medijima posljednjih godina pisalo kako se druži s najboljom prijateljicom Blankom Vlašić, a i viđane su kako su slavile i uživale u njezinu rođendanu. Poznato je da se bivše sportašice već dugi niz godina druže i njeguju prijateljstvo.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Podsjetimo, godine 2010. Ivana je nastupila u prvoj emisiji TV showa Ples sa zvijezdama gdje i nije baš zablistala.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Sa svojim plesnim partnerom Markom Hercegom završila je na šestom mjestu, a nakon showa je priznala kako nije razočarana.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
- Od mene nitko ne očekuje ništa posebno pa ja mogu samo ugodno iznenaditi. A prvi mačići ionako se u vodu bacaju. Ovaj će mi ples ići mnogo bolje, kao i standardni plesovi. Plešući cha cha cha nisam se baš snašla. Za latino plesove žena mora biti prava koketa i zavodnica, a ja to nisam - skromno je rekla Ivana za Gloriju, koja je profesionalnu karijeru prekinula zbog posljedica ozljeda leđa i koljena.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon toga, obnašala je dužnosti direktorice Zagrebačkog atletskog mitinga Hanžekovićev memorijal IAAF World Challenge i kao desna ruka pokojnog gradonačelnika Zagreba - Milana Bandića.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
S njim je često bila viđena u javnosti i vodila je govore.
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Kada je riječ o njezinu privatnom životu, uvijek ga je skrivala kao zmija noge. Ipak, poznato je da se trebala vjenčati 23. rujna 2006., no vjenčanje je u zadnji trenutak otkazano.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
- Franko i ja bili smo u vezi dvije godine, a od toga smo zajedno živjeli godinu i pol, otkad se on doselio k meni iz Pule. On me zaprosio, ja sam pristala i sve se dogodilo jako brzo. Vjenčanje smo zakazali za 23. rujna, ali sam praktički u zadnji trenutak shvatila da nismo jedno za drugo. Drukčiji smo ljudi, drukčije smo odgojeni i imamo različite životne ciljeve i poglede na život, zbog čega smo odlučili otkazati vjenčanje - ispričala je tada bacačica kladiva za Jutarnji list, koja je u svojoj odluci dobila podršku roditelja, za koje je govorila da su sretni što je to shvatila prije vjenčanja.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatski mediji su svojedobno pisali da je bila ustrajna u tome da se ženama zabrani pravo na pobačaj pa je tako 2016. koračala u povorci 'Za život, obitelj i Hrvatsku'.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Danas bivša bacačica kladiva uživa u životu i druženju s prijateljima i obitelji te je aktivna na društvenoj mreži Instagram.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U nastavku pogledajte i ostale fotografije Ivane Brkljačić te kako se s godinama mijenjala.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
