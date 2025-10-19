FOTO Sjećate li se naše sportašice koja je u zadnji čas otkazala svoje vjenčanje? Bila je desna ruka Milanu Bandiću

O njoj se u medijima posljednjih godina pisalo kako se druži s najboljom prijateljicom Blankom Vlašić, a i viđane su kako su slavile i uživale u njezinu rođendanu. Poznato je da se bivše sportašice već dugi niz godina druže i njeguju prijateljstvo.
- Od mene nitko ne očekuje ništa posebno pa ja mogu samo ugodno iznenaditi. A prvi mačići ionako se u vodu bacaju. Ovaj će mi ples ići mnogo bolje, kao i standardni plesovi. Plešući cha cha cha nisam se baš snašla. Za latino plesove žena mora biti prava koketa i zavodnica, a ja to nisam - skromno je rekla Ivana za Gloriju, koja je profesionalnu karijeru prekinula zbog posljedica ozljeda leđa i koljena.
- Franko i ja bili smo u vezi dvije godine, a od toga smo zajedno živjeli godinu i pol, otkad se on doselio k meni iz Pule. On me zaprosio, ja sam pristala i sve se dogodilo jako brzo. Vjenčanje smo zakazali za 23. rujna, ali sam praktički u zadnji trenutak shvatila da nismo jedno za drugo. Drukčiji smo ljudi, drukčije smo odgojeni i imamo različite životne ciljeve i poglede na život, zbog čega smo odlučili otkazati vjenčanje - ispričala je tada bacačica kladiva za Jutarnji list, koja je u svojoj odluci dobila podršku roditelja, za koje je govorila da su sretni što je to shvatila prije vjenčanja.