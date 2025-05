FOTO Tomašević pohrlio roditeljima u zagrljaj, majka u suzama: Tata i mama se brinu, ali sve će to biti ok

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvojio je 47 posto glasova u prvom krugu lokalnih izbora te u drugi krug ide s Marijom Selak Raspudić koja je osvojio 15,7 posto. Tomašević je održao govor u Tvornici kulture u kojem se zahvalio biračima te pozvao da mu ponovno daju glas za dva tjedna, a nakon govora prvo je zagrlio svoje roditelje koji su mu najveća podrška.

- Brinu se, kaže tata da se stalno brinu za moju sigurnost, no bit će to ok. Prije osam godina smo prestali pričati o politici - rekao je Tomašević novinarima te otkrio koji je najbolji savjet koji su mu dali: Kažu mi da slušam ljude i da se ne okružujem ljudima koji mi govore ono što želim čuti.