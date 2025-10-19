FOTO Ivana i Mile Kekin imaju sina duge bujne kose koji konobari u pizzeriji, a kći ima nesvakidašnje ime

Proteklih godinu dana bilo je sadržajno, ali i turbulentno za obitelj Kekin. Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo!, krajem 2024. privukla je pozornost svojom kandidaturom za predsjednicu Hrvatske, a paralelno s tim njezin suprug, frontmen Hladnog piva Mile Kekin, prolazio je najteže razdoblje života. Prvo je tijekom suprugine kampanje fokus javnosti bio na njegovoj kavi s poduzetnikom Nikicom Jelavićem, da bi nekoliko mjeseci kasnije bio uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na malverzacije s nekrtninama u Istri. No, samo nekoliko sati nakon ispitivanja Kekin je pušten na slobodu.

Ovaj skladan i zanimljiv bračni par ima dvoje djece, koje se trude držati podalje od očiju javnosti. Ipak, bivši frontmen "Hladnog piva" početkom rujna prošle godine napravio je iznimku te došao na svečanu premijeru filma "Šalša" u Zagrebu u društvu svog 18-godišnjeg sina Vite. Tada je bilo zanimljivo vidjeti to da je ovaj tinejdžer već prerastao oca, ali i da je od njega naslijedio rokerski stil, zato što su upravo na spomenutu premijeru došli slično odjeveni. Za razliku od Mile, kojeg rijetki pamte s kosom, njegov sin njeguje dugačke i bujne lokne.

Također, on se ne pojavljuje često s roditeljima na događanjima pa je to bilo jedno od doista rijetkih zajedničkih pojavljivanja. Prije dvije godine Mile Kekin je govorio o svom nasljedniku. - Trenutačno konobari u jednoj pizzeriji, a kako sam stalno na putu, malo se viđamo. Skužio je da si od džeparca neće moći priuštiti Teslu o kojoj sanja. Za rock and roll muzikante kažu da su ostali zaglavljeni u pubertetu pa smo konačno na istoj valnoj duljini. Nemam prigovora, savjestan i neobično zreo za petnaestogodišnjaka - rekao je za časopis Story Mile Kekin.

Kekin sa suprugom Ivanom, s kojom je u braku još od 2007. godine, osim sina Vite ima i 12-godišnju kćer Mišu, koja se pojavljuje u spotu za očevu pjesmu "Zubić vila". Djevojčica je već posudila i glas u jednom animiranom serijalu te je nastupila i u HNK. - Uživa biti na pozornici i stalno se pitam na koga je - dodao je Mile u spomenutom intervjuu. Tada se osvrnuo i na majku svoje djece. - Ona je dosljednija i sustavnija od mene. Zna bolje slušati i utješiti klince kad se dogodi neka drama - ispričao je glazbenik.

Dok mu je supruga bila kandidatkinja za predsjednicu Republike, Kekin se u razgovoru za Večernji list osvrnuo na pitanje kako bi se snašao u ulozi "prvog gospodina". - Ne razmišljam o tome. Gledat ću da i dalje vodim svoj život. Tu se vodim onom engleskom poslovicom: "I'll cross that bridge when I get there." Ne vjerujem da je to utjecalo na karijere partnera drugih predsjednika pa mislim da ne bi trebalo ni na moju – ispričao nam je. A na pitanje je li znao kada je upoznao Ivanu da će mu baš ona biti supruga, odgovorio je: – Ne. Bio sam nespreman, ništa nisam slutio, naivan i plah kao janje. Ona je to, naravno, lukavo iskoristila i prije nego što sam se okrenuo, već sam imao dvoje djece i stambeni kredit. Ali nisam požalio - kazao je.