FOTO Evo koga ljubi naš najpoznatiji sportski agent! Bivša HRT-ovka povukla se iz javnosti, a evo čime ju je osvojio

Posljednjih dana domaća sportska javnost priča o novom gostovanju najpoznatijeg i najuspješnijeg domaćeg sportskog menadžera Andyja Bare u Podcast Inkubatoru. Bivši nogometaš s inozemnom adresom status omiljenog lica među ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svijetu stekao je dijeljenjem zanimljivih insajderskih informacija o igračima koje vodi i klubovima s kojima surađuje, ali i neupitnom karizmom u javnom nastupu. Uz to što na poslovnom planu iz godine u godinu niže sve veće uspjehe, Andy se može pohvaliti mirnim i skladnim privatnim životom. Naime, Bara je u dugogodišnjem braku s bivšom sportskom novinarkom i voditeljicom, danas dizajnericom interijera Lanom Banely.

Početkom srpnja 2013. godine vjenčali su se u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici. Vjenčanje je održano u prisustvu najbližih članova obitelji i prijatelja, a mladenka je nosila narančastu haljinu. - Našu smo vezu okrunili brakom samo u pratnji roditelja i kumova. Pravo nas vjenčanje čeka tek za godinu dana, kad ćemo uživati u društvu brojnih prijatelja i prirediti slavlje kakvo dolikuje tako važnoj životnoj odluci. Ja čekam crkveni razvod od bivše supruge Anite, koji je već u postupku, a potom krećemo u realizaciju naših planova. Ništa nije bilo na brzinu ili neplanirano, kako ste pomislili, sve se događa onako kako želimo - izjavio je svojedobno Bara o svom braku s novinarkom Lanom Banely. Njihova veza, koja je trajala četiri godine prije braka, bila je obilježena usponima i padovima. U prosincu 2012. godine nakratko su prekinuli, ali su se ubrzo pomirili, što je dovelo do vjenčanja.

FOTO Tajno vjenčanje Andyja Bare i Lane Banely. Njemu je to drugi brak, a ona je iznenadila vjenčanicom

- Andy se pri osvajanju pokazao čvrstim i odlučnim i ništa mu nije bilo teško kako bi me osvojio, a ja to volim. Sportaši smo, razumijemo taj način života - govorila je nekadašnja taekwondoašica Lana domaćim medijima na pitanja kako ju je osvojio nogometni menadžer. - Mislim da žene općenito vole sportaše. Oni su veliki radnici, spremni na odricanja kako bi došli do cilja, disciplinirani su i odgovorni. Vjerujem da bi svaka žena poželjela takvu osobu uz sebe - rekla je jednom.

Andy i Lana ne mogu se često vidjeti zajedno u javnosti. Jedna takva prilika pojavila se prošlo ljeto, na Europskom prvenstvu u nogometu u Njemačkoj, gdje su pratili utakmicu Španjolske i Hrvatske. Nekadašnja novinarka i sportska voditeljica nakon 10 godina krajem 2018. povukla se iz medija i posvetila dizajnu interijera pa se u javnosti može vidjeti u iznimno rijetkim situacijama. Inače, Lana i Andy imaju dvoje djece, a iako ni jedno od njih nikada nije o privatnim stvarima često pričalo u medijima, o njima se svojevremeno puno pisalo.