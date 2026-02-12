Naši Portali
SERIJA NOVE TV

U 'Kumove' se vraća omiljena glumica: Matija Macan mi je jako nedostajala, zaželjela sam se snimanja

12.02.2026.
Iako joj je uloga majke trenutno najdraža, povratku na set silno se veselila: „Kad sam se s porodiljnog vratila na snimanje, imala sam osjećaj kao da nikad nisam ni otišla.

Omiljena serija Nove TV „Kumovi“ prošlog se tjedna vratila na male ekrane i gledateljima donijela nove uzbudljive zaplete. Dok se u Zaglavama svi pripremaju za krštenje malog Andrije, niz nepredviđenih događaja prijeti pokvariti slavlje. Anđelu će iznenada pogoditi osip, Luce i Janka oborit će viroza, a Jadranka i Vinko nalaze se pred samim krahom njihovog braka. U takvoj napetoj atmosferi Zaglave očekuje povratak Matije Macan, čije će obiteljske zavrzlame i svakodnevna zbivanja gledatelji od večeras ponovno moći pratiti. Nakon što je profesionalnu karijeru gradila u Baselu, Matija se sa kćeri Cvitom vraća u svoj kraj kako bi prisustvovala krštenju nećaka Andrije, a njezin iznenadni dolazak zateći će neke od mještana.

„Matija mi je jako nedostajala. Dugo me nije bilo i zaželjela sam se snimanja“, priznaje glumica Mirna Mihelčić. Iako joj je uloga majke trenutno najdraža, povratku na set silno se veselila: „Kad sam se s porodiljnog vratila na snimanje, imala sam osjećaj kao da nikad nisam ni otišla.“ Kako bi pred Matijom održali privid sklada, svi se trude glumiti da je u Zaglavama sve u najboljem redu, iako je stvarnost daleko od idealne. Dok se na poslovnom planu sve čini stabilno, a pripreme za otvaranje novog projekta Macan su u tijeku, Jadranka i Vinko odlučuju pred Matijom glumiti savršen brak. U isto vrijeme Mirjanu iznenađuje Đivin dolazak u Sinj. Iako se čini da stvari napokon dolaze na svoje mjesto, mir neće dugo potrajati. Nove zaplete i uzbudljive preokrete u omiljenim Kumovima ne propustite već u večerašnjoj epizodi od 20:15 na Novoj TV!

Komentara 1

