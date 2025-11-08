FOTO Evo kako izgleda brat Simone Mijoković! Veže ih jedan zanimljiv podatak

Simona Mijoković ovih dana boravi u Zagrebu gdje će se u ponedjeljak održati promocija njezine nove knjige "Kako sam tražila ljubav". Tim povodom odlučila je iskoristiti ugodno s korisnim i posjetila svog brata Denisa, koji živi u hrvatskoj metropoli. Rijetku zajedničku fotografiju podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama.

- Brat moj. Došla tebi tvoja seka. Hvala ti za svu ljubav i što čuvaš naše zajedništvo - napisala je Mijoković u Instagram priči. Brat i sestra ovaj emotivni susret proslavili su nazdravivši čašom crnog vina. Prizor neraskidive obiteljske ljubavi možete pogledati na fotografiji ispod.

Podsjetimo, Simona se s bratom družila i ovog ljeta, kad je podjelila fotografiju na kojoj je pozirala sa suprugom Stanislavom, šogoricom Teom i Denisom. - Ljubav, obitelj... i domovina. Bogu hvala na svim milostima, predivan naš boravak u Vodicama kod mog brata Denisa i šogorice moje predivne Tee - napisala je Mijoković uz objavu.

Mijoković je i ranije pokazala svog brata, a otkrila je i jedan zanimljiv detalj. - S mojim voljenim bratom Denisom Ištvanovićem. Znate li da je točno godinu i dva mjeseca stariji od mene? Voli seka do neba" - napisala je Simona, uz dodatak: - Hvala ti, Isuse, na našem zajedništvu - zahvalila se pobožna Simona. Objavila je i fotografiju s Denisovom suprugom. Osim toga, Simona ima mlađu sestru Paulu, koju rijetko pokazuje na društvenim mrežama, no poznato je da su u odličnim odnosima.

Simona i Stanislav u lipnju su proslavili devetu godišnjicu braka. - Devet godina. U dobru i zlu. U zdravlju i bolesti. U otvorenosti života do kraja!. A kraja nema, jer On naš Bog, naše bogatstvo je naš Alfa i Omega. Toliko toga smo prošli, toliko suza koje su nas dovele k radosti, toliko križeva koja su nas ozdravili. Put Njegov je put naš. Nas dvoje potpuno nesavršeni, a žedni Njegove savršenosti. I evo opet nas, krećemo iznova s Njim- s 9 godina svetog sakramentalnog braka. Evo On čini opet sve novo; Evo nas Gospodine neka mi bude, neka nam bude. Hvala Isusu na našem braku, svakoj sekundi, minuti, satu, danu, tjednu, mjesecu i godini! I sve bi opet prošla, jer znam da sve nas je izgradilo, ojačalo i posvetilo za Njega. Bogu hvala na našoj dječici, Bogu hvala na daru životu - napisala je Mijoković uz fotografiju sa suprugom.