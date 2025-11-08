Naši Portali
OTVORENO PROGOVORIO

VIDEO Jedan od najpoznatijih glumaca u Srbiji završio na crnoj listi! Vučićevci im prijete kolektivnim otkazom

Beograd: Posljednji ispraćaj Žarka Lauševića
Foto: A. H.
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
08.11.2025.
u 15:41

Andrija Milošević jedan je od onih koji su odbili pružiti podršku režimu Aleksandra Vučića, a u najnovijem intervjuu otkriva kakve posljedice donesena odluka nosi sa sobom

Situacija u Srbiji se ne smiruje, a sve je veći broj poznatih osoba koje zauzimaju stranu prosvjednika u borbi protiv režima Aleksandra Vučića i njegovih pristaša poznatih kao "ćaci". Posljednjih dana najveću pozornost privlači Dijana Hrka, majka dječaka preminulog u rušenju nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine, koja štrajka glađu, a u međuvremenu je na prosvjedu uhićen i umirovljeni srpski košarkaš Vladimir Štimac.

Trenutno stanje negativno se odražava i na glumce, odnosno barem one koji su odbili pružiti podršku Vučiću. Najpoznatiji crnogorski glumac sa srpskom adresom, Andrija Milošević, u najnovijem razgovoru za Nova rs otkrio je da se nalazi na crnoj listi. - Znate, ja razumijem da smo mi sada svi na crnoj listi i tako dalje, ali i to će proći. Kad čovjek ne razumije suštinu vlastite osobnosti. Kad pogleda svoju osobnu iskaznicu pa vidi tamo neko ime i prezime, a vidi svoju sliku. On je podere. Jer ne razumije. Moralnu odluku može donijeti samo čovjek koji nema osobni interes. Čim ispred sebe postaviš osobni interes, nikada ne možeš donijeti moralnu odluku - kazao je.

Paprene cifre za doček Nove godine uz Čolića i Severinu! Od ovih cijena zaboljet će vas glava
Beograd: Posljednji ispraćaj Žarka Lauševića
1/21

Voditeljica se ubacila: - Ali zbog toga si došao na crnu listu. Kažem, nije ti to smetalo - rekla je, na što Milošević odgovara: - Pa dobro, nemam ja sad oko toga nikakav problem, tu vam je cjelokupna kultura. Nije Andrija Milošević važan. Sad da sam ja najvažnija karika u tome. Ja sam neki čovjek tu, ali cjelokupna kultura kazališta, vidite Narodno pozorište. Prijeti im se da će svi kolektivno dobiti otkaz, i to vrlo nonšalantno jer, želim reći, neobavještenost i kad čovjek nema pojima, onda je njemu i obitelj neprijatelj - zaključio je glumac.

Slavni Crnogorac postao žrtva ozbiljne prevare, angažirao je odvjetnika
Beograd: Posljednji ispraćaj Žarka Lauševića
1/18

Podsjetimo, Milošević je nedavno obavijestio javnost da je postao žrtva internetske prevare. Glumac je na svom Instagram profilu upozorio pratitelje da se njegov lik koristi u lažnim reklamama koje, uz pomoć umjetne inteligencije, promiču brzu zaradu. Naglasio je da s tim nema nikakve veze te da je angažirao odvjetnika kako bi zaustavio širenje takvih objava. "Još jednom želim obavijestiti da se moj lik koristi u reklamama za neki ‘brzi novac’. Nemam nikakve veze s tim. To je klasična prevara, i uz pomoć svog odvjetnika pokušavam stati na kraj ovoj pošasti. Već skoro tri godine ne promoviram igre na sreću i nemam namjere. Podijelite ovo kako bi što više ljudi ovo vidjelo. Hvala", poručio je glumac.

