OČINSKI PONOS

FOTO Dikana Radeljaka posebno je dirnuo ovaj potez kćeri Lane, podijelio emotivnu objavu

K?i Dikana i pokojne glumice Ene Begovi? ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu
Foto: Igor Soban/PIXSELL
19.11.2025.
u 17:04

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan na društvenim je mrežama podijelio emotivnu objavu posvećenu svojoj kćeri Lani, a njezin potez tijekom putovanja s prijateljicama posebno ga je dirnuo i ispunio ponosom

Josip Radeljak Dikan poznat je kao osoba koja ne skriva svoje mišljenje, a jednako tako ne ustručava se javno pokazati ni emocije, osobito kada je riječ o njegovoj kćeri Lani. Posljednjom objavom na Facebooku raznježio je svoje pratitelje, podijelivši koliko ga je usrećio i učinio ponosnim potez njezine kćeri. Lana je, naime, s prijateljicama provela vikend u Veneciji, a odabir lokacija koje su posjetile oduševio je oca. - Ponosan sam na moje ‘suho zlato’. Veekend je provela ‘sa svojom ženskom bandom’ u Veneciji, jednom od najljepših povjesnih gradova Evrope! - započeo je Dikan svoju objavu.

Ono što ga je posebno ganulo jest što Lana i njezino društvo nisu zaobišle kultna mjesta koja svjedoče o bogatoj povijesti i tradiciji. - I nije propustila posjetiti po tradiciji najčuvenije nobl sastajalište Harry's Bar i neizostavno srknuti originalni i u svijetu čuveni coctail Bellini sa Crèam Brùlee! Bravo cure - predivne ste i lijepo Vas je vidjeti zajedno - poručio je ponosni otac. Uz tekst je objavio i fotografije nasmijane četvorke te video pripreme slavnog koktela, a njegova objava potaknula je lavinu pozitivnih komentara: - "Tatin ponos", "Predivno ih je vidjeti tako raspoložene i povezane" - pisali su njegovi prijatelji.

Lana, kći koju je Radeljak dobio s pokojnom glumačkom divom Enom Begović, u intervjuu za Story i sama je progovorila o bliskom odnosu s ocem. - Tata i ja vrlo smo bliski i, naravno, često mi daje savjete bilo da je riječ o poslovnim ili privatnim situacijama. S obzirom na njegovo bogato iskustvo, uvijek ima što sa mnom podijeliti, a njegove perspektive često su mi od velike pomoći - otkrila je tada, dodavši kako unatoč generacijskom jazu uvijek pronalaze zajednički jezik.

- Rekla bih da sam mu slaba točka pa mi uvijek pristupa s puno pažnje i podrške. Kao i svaki odnos, i naš ima trenutke kada se slažemo i trenutke kada se možda ne slažemo u svemu, što smatram potpuno normalnim - pojasnila je Lana. Osvrnula se i na očev poznati "britki jezik", istaknuvši kako je to jednostavno dio njegovog karaktera. - Direktan je i ne boji se reći što misli. Povremeno ga pokušavam savjetovati da ublaži ton, ali na kraju dana on uvijek ostaje vjeran sebi, što i poštujem - kazala je. Otkrila je i zanimljiv detalj da, iako Dikan ima istančan modni stil, ponekad posluša i njezin savjet pa ga se može vidjeti kako nosi brendirane tenisice ili moderne sunčane naočale, što je rezultat upravo njezinog utjecaja.
