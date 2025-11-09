FOTO Čolićeva bogata nasljednica živi u raskoši! Pokazala duge noge, a evo što je svima zapelo za oko

Starija kći glazbene legende Zdravka Čolića, Una Čolić, ne prestaje intrigirati javnost objavama svog luksuznog života. Una je sada oduševila pratitelje fotografijom iz skupocjenog automobila, pozirajući u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim. U prvom planu bile su njezine duge noge ispod elegantnog sakoa, a dojam je zaokružila upečatljivom šminkom i crvenim ružem. Zanimljiv detalj bile su novčanice od 100 dinara u vozilu, a koje se mogu primijetiti u donjem desnom uglu fotografije. Svoju sklonost skupim stvarima nedavno je potvrdila i torbicom modne kuće Louis Vuitton vrijednom nekoliko tisuća eura, koju je dobila na poklon za 24. rođendan, kada ju je i otac iznenadio golemim buketom ruža.

Njezin životni stil redovito je tema medija, a poznato je da uživa u vezi s deset godina starijim partnerom, s kojim je nedavno boravila u Španjolskoj. Una je tom prilikom na Instagramu po prvi put jasno pokazala lice svog izabranika dok su njih dvoje razmjenjivali nježnosti, a osmijeh na njenom licu govori više od tisuću riječi. Prema informacijama iz medija, par je u vezi već više od godinu dana, a Unin partner dolazi iz imućne obitelji i bavi se poslovima koji mu omogućavaju luksuzan način života. Ipak, izvori blizu obitelji tvrde da za Unu materijalno stanje partnera nije presudno, već da se njihova veza temelji na istinitoj ljubavi i međusobnom razumijevanju. Obitelj njenog partnera odlično ju je prihvatila, što govori o toplim odnosima koji su se razvili između dvije obitelji.

Foto: Instagram screenshot

Iako Una uživa u pozornosti, njezin otac Zdravko Čolić ne skriva da nije oduševljen njezinom aktivnošću na mrežama. - Ona samo nešto slika. Ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti - izjavio je jednom prilikom Čolić. Unatoč tome, pjevač ne štedi kada su u pitanju njegove kćeri. Primjerice, za nedavni odmor u Španjolskoj, Zdravko nije štedio novac kako bi svojoj obitelji i budućem zetu osigurao potpuni ugođaj - odabrao je hotel s pet zvjezdica u kojemu noć košta gotovo 400 eura, a samo za smještaj je izdvojio približno 20.000 eura.

Una Čolić odrasla je u blagostanju koje joj je omogućio uspjeh njenog slavnog oca. Završila je elitnu privatnu gimnaziju na Košutnjaku, čiji je trošak iznosio čak 50.000 eura, što je Zdravko bez oklijevanja izdvojio za kćerino obrazovanje. Do trenutka kad je položila vozački ispit, Una je navodno imala i privatnog vozača koji ju je vozio gdje god je trebala.