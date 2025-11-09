FOTO Tko je supruga našeg najbogatijeg ministra? Obožava luksuz i ima impresivnu imovinu

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman svoj privatni život vješto čuva od očiju javnosti, no povremeno se u njegovu društvu pojavi supruga Marijana, čija pojava redovito izazove interes. Iako je samozatajna i nije poznato otkad su u braku, par je ovog vikenda plijenio poglede tijekom opuštene šetnje zagrebačkom špicom, gdje su djelovali iznimno skladno. Tom prilikom, gospođa Marijana zablistala je u chic dnevnom izdanju, a posebnu pozornost privukla je i njezina frizura s platinastim šiškama. Poznato je da par ima troje djece, kćeri Martu i Katarinu te sina Antu, no o njima se ne zna gotovo ništa. Svaki njihov zajednički izlazak, poput subotnje kave u centru grada, rijetka je prilika koju fotografi ne propuštaju zabilježiti.

Osim po elegantnom stilu, Marijana Grlić Radman poznata je i po ljubavi prema luksuznim modnim dodacima. U jednom od rijetkih javnih pojavljivanja, viđena je s dizajnerskom torbicom luksuznog francuskog brenda Saint Laurent. Riječ je o modelu Medium Sunset Chain, čija cijena na tržištu doseže i preko 2000 eura, a koji je danas gotovo nemoguće pronaći jer je rasprodan. Ovaj modni odabir svjedoči o istančanom ukusu, ali i o financijskoj moći supruge ministra koji je, ulaskom u Vladu, ponio titulu najbogatijeg člana.

08.11.2025., Zagreb - Goran Grlic Radman na zagrebackoj spici. Photo: Marko Seper/Pixsell Photo: Marko Seper/PIXSELL Foto: Marko Seper/PIXSELL

Prema posljednjoj imovinskoj kartici, ministar Grlić Radman ima plaću od 4672 eura, dok njegova supruga Marijana, zaposlena u tvrtki Agroproteinka d.d., mjesečno zarađuje 2850 eura, prenosi Index. Njihova zajednička imovina uistinu je impresivna, a najviše se ističu brojne nekretnine. Ministar u svom vlasništvu ima kuću s okućnicom u Zagrebu procijenjenu na 1.200.000 eura, kuću u Privlaci vrijednu 360.000 eura te vikendicu u Stubičkim Toplicama od 95.000 eura. Uz to, posjeduje i ručni sat marke IWC vrijedan 3000 eura. Ni gospođa Marijana ne zaostaje, pa je tako suvlasnica kuće u Baškoj Vodi te vlasnica građevinskog zemljišta u Ljubuškom.