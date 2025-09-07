Kći Zdravka Čolića pokazala kako uživa s 10 godina starijim dečkom

Una Čolić (23), starija kćerka čuvenog pjevača Zdravka Čolića (74), konačno je odlučila prekinuti s praksom skrivanja lica svog partnera koji je deset godina stariji od nje. Na najnovijoj objavi na svom Instagram profilu, koji prati oko 50.000 vjernih pratitelja, Una je po prvi put jasno pokazala lice svog izabranika dok se njih dvoje razmjenjuju nježnosti, a osmijeh na njenom licu govori više od tisuću riječi.

Dosad je Una svojeg partnera prikazivala uvijek s leđa ili bi fotografirala samo neki dio njegovog tijela, što je izazivalo veliku radoznalost javnosti. Mlada nasljednica glazbene legende vješto je čuvala privatnost svoje veze, no sada je odlučila otvoriti se i podijeliti svoju sreću s pratiteljima. Par trenutačno uživa na odmoru u Španjolskoj, gdje borave u luksuznom smještaju, a Una je sa svojim pratiteljima podijelila i detalje iz njihovog zajedničkog vremena, uključujući romantične prizore pored vode te bogatu trpezu koju su uživali.

Foto: Instagram

Prema informacijama iz medija, par je u vezi već više od godinu dana, a Unin partner dolazi iz imućne obitelji i bavi se poslovima koji mu omogućavaju luksuzan način života. Ipak, izvori blizu obitelji tvrde da za Unu materijalno stanje partnera nije presudno, već da se njihova veza temelji na istinitoj ljubavi i međusobnom razumijevanju. Obitelj njenog partnera odlično ju je prihvatila, što govori o toplim odnosima koji su se razvili između dvije obitelji.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Posebno zanimljivo je što je i Zdravko Čolić u potpunosti prihvatio kćerin izbor, što se može zaključiti iz činjenice da Una i njezin izabranik često prate legendarnog pjevača na njegovim nastupima širom Balkana. Ova podrška oca jasno pokazuje da je slavni glazbenik zadovoljan Uninim izborom i da podržava njezinu sreću. Za nedavni odmor u Španjolskoj, Zdravko nije štedio novac kako bi svojoj obitelji i budućem zetu osigurao potpuni ugođaj - odabrao je hotel s pet zvjezdica u kojemu noć košta gotovo 400 eura, a samo za smještaj je izdvojio približno 20.000 eura.

Una Čolić odrasla je u blagostanju koje joj je omogućio uspjeh njenog slavnog oca. Završila je elitnu privatnu gimnaziju na Košutnjaku, čiji je trošak iznosio čak 50.000 eura, što je Zdravko bez oklijevanja izdvojio za kćerino obrazovanje. Do trenutka kad je položila vozački ispit, Una je navodno imala i privatnog vozača koji ju je vozio gdje god je trebala.

Na svom Instagram profilu Una redovito dijeli fotografije s luksuznih putovanja, skupocjene modne dodatke te detalje iz svakodnevnog života. Nedavno se pohvalila i buketom žutih tulipana koji joj je partner poklonio za Dan zaljubljenih - više od 20 tulipana bilo je ukrašeno ljubičastom mašnom, što je ponovno potvrdilo romantičnu stranu njihove veze.