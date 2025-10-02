Večeras se u prostorijama Nove TV u zagrebačkom Buzinu održava proslava povodom 25. obljetnice osnutka prve privatne nacionalne televizije u Hrvatskoj. Studio i predvorje Nove TV ispunjeni su brojnim uzvanicima iz svijeta glazbe, filma i televizije koji zajedno s domaćinima obilježavaju ovaj značajan jubilej.

Poznata lica hrvatske estrade i televizije izmjenjuju se na crvenom tepihu, a u ležernoj atmosferi susreću se voditelji, glumci i glazbenici koji su u protekla dva i pol desetljeća ostavili svoj trag na ekranima Nove TV. Uzvanike zabavlja bogati glazbeni program, a posebno emotivni trenuci priređuju se uz retrospektivne videozapise koji podsjećaju na najvažnije trenutke iz povijesti ove medijske kuće.

FOTO Brojne poznate osobe na proslavi 25 godina Nove TV

Nova TV krenula je s emitiranjem 28. svibnja 2000. godine, kada je hrvatskim gledateljima donijela posve nov koncept televizijskog programa. Od prvih dana istaknula se modernim i dinamičnim pristupom, a upravo je Dnevnik Nove TV postao simbol vjerodostojnog i najgledanijeg informativnog sadržaja. Paralelno s informativnim emisijama, brojne domaće serije, zabavni formati i sportski prijenosi oblikovali su program koji je Nova TV godinama gradila i razvijala.

Redakcije, produkcijski timovi i poznata TV lica okupljena na proslavi ponosno ističu kako će Nova TV i u narednim godinama nastaviti pratiti korak s modernim trendovima i stvarati sadržaj koji informira, zabavlja i povezuje milijunsku publiku diljem Hrvatske.