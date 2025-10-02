Naši Portali
FEŠTA U ZAGREBU

FOTO Brojne poznate osobe na proslavi 25 godina Nove TV

VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 23:08

Poznata lica hrvatske estrade i televizije izmjenjuju se na crvenom tepihu, a u ležernoj atmosferi susreću se voditelji, glumci i glazbenici koji su u protekla dva i pol desetljeća ostavili svoj trag na ekranima Nove TV.

Večeras se u prostorijama Nove TV u zagrebačkom Buzinu održava proslava povodom 25. obljetnice osnutka prve privatne nacionalne televizije u Hrvatskoj. Studio i predvorje Nove TV ispunjeni su brojnim uzvanicima iz svijeta glazbe, filma i televizije koji zajedno s domaćinima obilježavaju ovaj značajan jubilej.

Poznata lica hrvatske estrade i televizije izmjenjuju se na crvenom tepihu, a u ležernoj atmosferi susreću se voditelji, glumci i glazbenici koji su u protekla dva i pol desetljeća ostavili svoj trag na ekranima Nove TV. Uzvanike zabavlja bogati glazbeni program, a posebno emotivni trenuci priređuju se uz retrospektivne videozapise koji podsjećaju na najvažnije trenutke iz povijesti ove medijske kuće.

Nova TV krenula je s emitiranjem 28. svibnja 2000. godine, kada je hrvatskim gledateljima donijela posve nov koncept televizijskog programa. Od prvih dana istaknula se modernim i dinamičnim pristupom, a upravo je Dnevnik Nove TV postao simbol vjerodostojnog i najgledanijeg informativnog sadržaja. Paralelno s informativnim emisijama, brojne domaće serije, zabavni formati i sportski prijenosi oblikovali su program koji je Nova TV godinama gradila i razvijala.

Redakcije, produkcijski timovi i poznata TV lica okupljena na proslavi ponosno ističu kako će Nova TV i u narednim godinama nastaviti pratiti korak s modernim trendovima i stvarati sadržaj koji informira, zabavlja i povezuje milijunsku publiku diljem Hrvatske.

Ključne riječi
Nova TV

