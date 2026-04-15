Bivši suprug Indire Levak pokazao zavidnu formu u 53. godini i objavio video iz teretane

Miroslav Levak, bivši suprug pjevačice Indire Levak pokazao je na Instagramu u kakvoj je formu u 53. godini. Objavio je na Instagram storyju video svog treninga i pokazao je zavidnu figuru. Vježbanje je dio njegove svakodnevne rutine jer se prije profesionalno bavio bodybuildingom i sudjelovao na raznim natjecanjima. Kada je u srpnju 2024. godine Indira Levak objavila da se nakon 11 godina braka razvodi od supruga Miroslava, mnogi su ostali u šoku. Par je tada poručio kako će nastaviti svoje živote neovisno, ali kao prijatelji i poslovni partneri koji se poštuju, naglasivši da više neće davati izjave na tu temu.

- Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati - napisala je na društvenoj mreži Instagram popularna pjevačica Indira Levak kada je objavila svojim pratiteljima da se razvodi.

Pjevačica i poduzetnik godinama su zajedno gradili uspješan posao s dizajnom i opremanjem interijera namještajem, a tu strast nastavljaju i dalje. Od hotela i stanova do teretana, čime su povezali i Miroslavovu ljubav prema bodybuildingu, njihov je poslovni angažman ostao netaknut. - Samo ću reći da smo Miroslav i ja tijekom svih ovih godina izgradili jednu sinergiju u poslu. On odlično radi svoj posao, možda i najbolje jer je uistinu snalažljiv, taktičan i ljudi ga vole na terenu jer ima dobru komunikaciju s klijentima. Tu smo sjajan tim i tako će ostati jer pobjednički tim se ne mijenja - otkrila je Indira u jednom intervju.