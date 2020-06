Dok se lijepoj Hrvatici raspadao brak, njezina majka se borila s rakom

Bivša misica Fani Čapalija svake godine ponovno uspije oduševiti mnoge svojom pojavom. Ipak, vitka figura, njegovana koža i prekrasne crte lica ne dolaze sami od sebe. Čapalija godinama predano radi na svom izgledu, a rezultati su i više nego očiti. Lijepa 45-godišnjakinja nije prestala vježbati ni dok je trajala karantena. Jedini izbor bilo joj je vježbanje u prirodi. Svejedno, uspjela je izvući najbolje iz svega uz pomoć svog fitness trenera Ante Burazina. - Sviđa mi se vježbanje na svježem zraku, a moj trener Ante uvijek pripremi zanimljive rekvizite da bi trening bio zabavniji i raznolikiji. Prednost teretane u većem je izboru sprava, a u prirodi dosta vježbi izvodite pomoću vlastitog tijela. Volim prirodu pa se često šećem ili trčim - kazala je bivša misica koja osim na kreativne treninge često odlazi na duge šetnje sa psićem Benjijem. Ističe, ipak, da joj je iskustvo s Antom Burazinom postalo veliko zadovoljstvo, a on kaže da je Fani primjer apsolutne profesionalne poslušnosti.

Predan rad i trud

- Nema kod nje ne mogu, neću, ona sluša, radi i daje sve od sebe, što mi je drago i odmah primijetim na klijentu koliko je "zagrižen". Najveći mi je izazov da klijent počne percipirati trening kao sastavni dio dana, nešto što čini za sebe i svoje zdravlje. Jako sam ponosan kad svi oni koji vježbaju sa mnom nakon nekog vremena hranu počnu gledati drukčije i kad promijene pristup prehrani. Zapravo, najsretniji sam kad vidim kako polako odbacuju loše prehrambene navike i okreću se zdravijim izborima. Izazov je vidjeti hoću li uspjeti u tome da zdrav način života postane i njihov način života - kazao je Ante, poznatiji kao Fit Medo. Fani se inače preselila na Čiovo i živi mirnim životom. Za medije je komentirala da je tamo pronašla sebe. Kazala je da provodi dane sa svojim prijateljima, brine se o kućnom ljubimcu i čita knjige.

Povukla se iz javnosti

Bivša misica titulu najljepše osvojila je 1993. godine, a ušla je među prvih pet finalistica u izboru za Miss svijeta. No mnogi su je zapamtili po kultnoj izjavi "It's O. K.", koja je nastala kao odgovor na pitanje sutkinje koju je zanimalo što misica misli o dijelu natjecanja koje uključuje nošenje kupaćih kostima. Čapalija se na početku malo zbunila, no snašla se i voditelju, glumcu Pierceu Brosnanu odgovorila upravo tu poznatu rečenicu.

Na vrhuncu popularnosti povukla se iz modnog svijeta jer se željela posvetiti braku s bivšim nogometašem Ivicom Mornarom, no brak, nažalost, nije dugo potrajao i nakon tri godine odlučili su se razvesti. Paralelno s raspadom braka proživljavala je još jednu obiteljsku dramu. Njezina majka bolovala je od raka, a zbog stresne situacije Fani je gubila kilograme. Imala je samo 49 kilograma, zbog čega je neki na ulici nisu prepoznavali. Jednom je otkrila da bi bila najsretnija kad bi se opet zaljubila, no tvrdi da joj to ne ide. Priznala je da ima udvarača, ali pravu ljubav još nije pronašla. - Ne mislim da se to nikada neće dogoditi, ali ne ide to tek tako. Kad bih postala majka, bila bih najsretnija na svijetu - kazala je Fani.